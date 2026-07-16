'La Odisea' domina la cartelera de este viernes en la que también estará 'Posesión infernal: En llamas'

Matt Daemon en 'La Odisea'. - UNIVERSAL PICTURES

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cartelera de esta semana llega a los cines con una nueva batería de estrenos encabezada por 'La Odisea', la ambiciosa adaptación del clásico de Homero dirigida por Christopher Nolan. Junto a la epopeya protagonizada por Matt Damon, también se estrena la nueva entrega de la saga de terror 'Posesión infernal: En llamas' y dos producciones españolas,'Apuntes para una ficción consentida' y la comedia 'Ni contigo ni sin ti'.

Christopher Nolan regresa a la gran pantalla este viernes con La Odisea, su ambiciosa adaptación del poema épico de Homero, protagonizada por Matt Damon en el papel de Odiseo y con un reparto coral integrado, entre otros, por Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o y Charlize Theron. Rodada íntegramente con cámaras IMAX y concebida como una gran epopeya de aventuras, la película sigue el largo viaje del rey de Ítaca de regreso a su hogar tras la guerra de Troya, enfrentándose a dioses, monstruos y toda clase de peligros en una historia sobre la supervivencia, el sacrificio y el anhelo de volver a casa.

Los aficionados al cine de terror también tendrán una cita con 'Posesión infernal: En llamas', la nueva entrega de la emblemática franquicia creada por Sam Raimi. Dirigida por Sébastien Vanicek y protagonizada por Souheila Yacoub, la película sigue a una mujer que, tras la muerte de su marido, busca refugio en la aislada casa familiar de sus suegros, donde una serie de posesiones demoníacas convierten el duelo en una auténtica pesadilla. Con el Necronomicón y los Deadites de nuevo como eje de la historia, el filme apuesta por un terror visceral, marcado por el suspense, la violencia y el gore que han convertido a la saga en una de las más influyentes del género.

Cal McMau dirige 'Hombres de acero', la cinta protagonizada por Corin Silva, David Jonsson y Tom Blyth en la que cuando su protagonista está a punto de conseguir la libertad condicional tras cumplir buena parte de su condena, Taylor ve peligrar la oportunidad de salir de la cárcel por la llegada de su nuevo compañero de celda.

El cine español también estará presente entre los estrenos de la semana con 'Apuntes para una ficción consentida', el debut en el largometraje de ficción de Ana Serret Ituarte. Protagonizada por Isabelle Stoffel, la película sigue a Lea, una actriz suiza recién llegada a Madrid que trata de encontrar su lugar tanto en la ciudad como en su profesión. A través de los encuentros con una serie de personajes tan peculiares como decisivos, el filme construye un relato a medio camino entre la ficción y la autobiografía que reflexiona sobre la identidad, el desarraigo y la búsqueda de un espacio propio.

'Ni contigo ni sin tí', una comedia escrita y dirigida por María Ruiz, propone una mirada cercana y llena de humor sobre las relaciones sentimentales y las contradicciones emocionales que acompañan a la vida a los 40. María Ruiz dirige la película protagonizada por Gorka Otxoa, Iván Sánchez, Adrián Lastra, Manuela Vellés y Cristina Maisonnave.