Penélope Cruz, imparable en su camino hacia el Oscar

Penélope Cruz está lanzada en su camino hacia el Oscar. La crítica está totalmente volcada con la actriz española que, en plena carrera hacia las estatuillas, sigue acumulando reconocimientos y premios en tierras estadounidenses por su papel en 'Vicky Cristina Barcelona'. Ayer la Asociación de Críticos Cinematográficos de Los Ángeles (LAFCA, en sus siglas en inglés) la eligió como mejor actriz de reparto por su interpretación en la última cinta de Woody Allen. Un trabajo que también le ha valido una nueva nominación como mejor secundaria, en este caso por parte de la Broadcast Film Critics Association (BFCA), la mayor asociación de críticos cinematográficos de Estados Unidos y Canadá.

Los críticos de Los Angeles han elegido su divertido trabajo en 'Vicky Cristina Barcelona', donde daba vida a la neurótica y paranoica Maria Elena, como la mejor interpretación de reparto del año. Otros premiados en la gala de la LAFCA, que se celebrará el próximo 12 de enero en el hotel InterContinental de Los Angeles, serán Sean Penn como mejor actor por 'Milk', Briton Sally Hawkins como mejor actriz por 'Happy: un cuento sobre la felicidad' o la cinta de animación de Disney y Pixar 'Wall-E', que se impuso como mejor película a la gran favorita: 'El caballero oscuro'. El segundo Batman de Christopher Nolan no se fue de vacío y sí vio como el fallecido Heath Ledger fue elegido mejor actor secundario por su interpretación del macabro y cruel Joker.

También ayer, la BFCA, la mayor asociación de críticos de Estados Unidos y Canadá que reúne a más de 200 expertos de televisión, radio e Internet eligió a Cruz entre las nominadas para el premio a mejor actriz secundaria en sus Critics' Choice Awards. La interpreta española tendrá como rivales a pesos pesados de Hollywood como Kate Winslet ('El lector') o la oscarizada Marisa Tomei ('El luchador') y actrices menos conocidas como Viola Davis ('La Duda'), Taraji P. Henson ('El curioso caso de Benjamin Button') y Vera Farmiga ('Nothing but the Truth').

Además, los críticos de la BFCA también han nominado a 'Vicky Cristina Barcelona', donde Cruz comparte protagonismo con Javier Bardem y Scarlett Johansson, para el premio a la mejor comedia del año. La cinta de Woody Allen competirá con 'Quemar después de leer' de los hermanos Coen, 'Paso de tí', 'Mal ejemplo' y 'Tropic Thunder' de Ben Stiller. La gala en la que se entregarán los Critics' Choice Awards se celebrará en Santa Mónica, California, el próximo 8 de enero.

DOS PASITOS MÁS

Tras ser galardonada la semana pasada por la Asociación de Críticos de Estados Unidos y estar entre las nominadas a los premios del cine independiente, los Spirit Awards, Cruz acumula estos dos nuevos éxitos que suponen dos pasos claves en su ya parece imparable carrera para conseguir la estatuilla que hace un par de años le arrebató 'La Reina' Helen Mirren cuando la española estuvo nominada como mejor actriz protagonista por su trabajo en 'Volver' de Pedro Almodóvar.

Los nominados a los Oscar no se conocerán hasta 22 de enero del próximo año, justo el día en el comienza el Festival de Cine de Santa Bárbara en el que recibirá el premio a la mejor actriz del año. Los preciados premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se entregarán el 22 de febrero, como todos los años, en el Kodak Theatre de Los Angeles.