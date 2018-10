El productor de 'Last Men in Aleppo' consigue un visado y estará en la gala de los Oscar

Actualizado 01/03/2018 10:47:04 CET

Kareem Abeed, productor del documental nominado al Oscar 'Last Men in Aleppo', finalmente podrá asistir a la gala de la Academia de Hollywood que se celebrará en la madrugada del domingo al lunes. Tras varias denegaciones y apelaciones al Departamento de Estado, Abeed ha conseguido un visado provisional que le permitirá asistir a la ceremonia, según aseguró un portavoz de la producción.

Abeed posee un pasaporte sirio y actualmente vive en Turquía. Según una carta del consulado de EE.UU. en Estambul, su solicitud fue rechazada en virtud de la sección 212 (f) de la Ley de Inmigración en función de la prohibición impuesta por el presidente Donald Trump de viajar a ocho países, entre los que está incluido Siria.

Pero Feras Fayyad, el director de la película que anunció que él tampoco acudiría a la gala si Estados Unidos prohibía la entrada del productor, dijo en Twitter que finalmente Abeed pudo obtener una visa. "Gracias a todos los involucrados por ayudar en este proceso y gracias por toda la solidaridad y el esfuerzo de los amigos estadounidenses por enfrentar la prohibición de triunfo para ayudarnos a estar con nuestra película", afirmó Fayyad.

Después de que Abeed recibiera a principios de este mes la comunicación de su solicitud de visado había sido denegada, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y la Asociación Internacional de Documentales mostraron su apoyo.

"Como defensores de los cineastas, y de los derechos humanos de todas las personas en todo el mundo, nos solidarizamos con Fayyad y con el productor de la película Kareem Abeed, a quien se le negó la visa a Estados Unidos para asistir a los Premios de la Academia el 4 de marzo", afirmó la Academia a través de un comunicado.

El que finalmente no podrá asistir a la gala será Mahmoud Al-Hattar, cofundador de los Cascos Blancos y uno de los protagonistas del documental. El gobierno sirio le ha negado pasaporte, ya que el régimen de Assad acusa a los Cascos Blancos de tener vínculos con el terrorismo.

El pasado año, fue el director iraní Asghar Farhadi, que ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa por El viajante, fue quien no acudió a la gala de la Academia de Hollywood en protesta por los planes de Trump de vetar la entrada en Estados Unidos de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, entre ellos Irán.

Last men in Aleppo compite por el Oscar al mejor documental con Caras y lugares, de Agnès Varda; Ícaro, de Bryan Fogel; Strong Island, de Yance Ford; y Abacus: Small Enough to Jail, de Steve James;.