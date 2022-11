Profesionales del cine advierten de que la inflación de los precios en las salas "va para rato"

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Profesionales del cine han advertido que el auge de producciones, propiciado por las plataformas, ha conllevado una inflación de los precios y menos recursos profesionales, una situación que prevén que cambie el próximo año, con el fin de conseguir el principal objetivo: "Hacer que el público vuelva a las salas de cine".

"Nos espera inflación para rato. Creo que el próximo año habrá un reajuste y veremos una disminución de la producción que va a tender a ser más cualitativa y menos cuantitativa que reajustará los precios", ha asegurado Jaime Ortiz de Artiñano, director general de Atresmedia Cine.

Ortiz de Ariñano ha participado en un encuentro organizado por AECINE, asociación española de productoras independientes, en la Academia del Cine (Madrid), donde se han reunido los representantes de las principales cadenas de televisión, plataformas y exhibidores con los productores.

En la primera jornada, se ha hecho hincapié en reforzar el paso de las películas por salas, no sólo para recuperar parte de la inversión, sino para que ese estreno sirva como referencia directa para su estreno en las siguientes ventanas, tal y como señala la asociación de cine.

Sin embargo, los profesionales también han reparado en la "urgencia" de buscar nuevos públicos y modelos de colaboración más flexibles que se adapten a las nuevas formas de consumir el cine.

"Hay un nuevo público joven con el que debemos conectar, un público que solo va a salas a ver películas que son un evento en sí mismas, como las de las majors, o lasfirmadas por Santiago Segura; y este año se ha beneficiado de este fenómeno, por ejemplo, Alcarràs", ha afirmado María Rubín (Movistar +).

Respecto a las relaciones de los productores independientes con las televisiones y las plataformas, los profesionales han coincidido en que lo prioritario es "verse como socios y colaboradores complementarios". Al respecto, Ortiz de Artiñano ha indicado que desde Atresmedia cine buscan que los productores independientes les vean como "compañeros de viaje".

En este sentido, María Rubín ha ensalzado el trabajo de los productores porque "ayudan a que la película sea mucho mejor", una idea compartida por el director de cine y ficción de RTVE, José Pastor, quien ha defendido que en su corporación se esfuerzan para escuchar los "problemas sobre costes y colisiones con las ventanas", para así mejorar juntos.

LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Uno de los principales temas que han surgido durante la charla ha sido cómo implementar algunas obligaciones que impone la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, especialmente en cuanto a la búsqueda de proyectos en lenguas cooficiales.

"Desde Movistar Plus+ siempre hemos apostado por el cine español y siempre hemos tenido producciones en lenguas cooficiales, por lo que creo que en nuestro caso lo cumpliremos sobradamente", ha apuntado María Rubín.

No obstante, José Pastor sí ha reconocido que a TVE le afectará porque no reciben tantos proyectos en algunas lenguas oficiales. "De hecho nosotros ya nos hemos puesto en marcha para ver cómo cubrirlo y hemos hecho un estimado de las cantidades porque por ejemplo con la obligación de películas dirigidas por mujeres vamos sobrados (es un 30% y este año 22 hemos acabado en casi un 40%), pero en lo referente a las diferentes lenguas es un poco complicado intentar cubrir las obligaciones pues no recibimos tantos proyectos en algunas de ellas", ha lamentado.

Una preocupación que también ha señalado María José Rodríguez, responsable de Originales de Amazon en España, quien ha sugerido "más flexibilidad". "Estamos ansiosos de encontrar proyectos en todas las lenguas pero no aparecen tanto como nos gustaría. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo de doblaje y titulación en todas las lenguas cooficiales, pero un poco más de flexibilidad en cuanto a esa obligación no vendría mal", ha indicado.

SATURACIÓN DE SALAS

Durante la segunda jornada, destinada al acercamiento de productores y exhibidores, se ha celebrado que la cuota del cine español se encuentre por encima del 20 por ciento, pero con la pregunta en el aire sobre la saturación de estrenos en salas y la posible limitación del número de salas a las que pueda acceder cada estreno.

"Estamos estrenando demasiadas películas. La referencia es 2022 respecto a 2019, antes de la pandemia, que ya fue un gran año con una presión de estrenos importantes. Estamos con 90 títulos más este 2022, eso hace que no todos los estrenos se puedan comunicar bien, no todos se pueden publicitar y promocionar bien, y los exhibidores lo notamos, son muchos títulos que hacen recaudaciones que no nos permiten protegerlos", ha comentado Álvaro Postigo (mk2).

En este sentido, Álvaro Longoria (Morena Films) ha puesto de ejemplo algunos títulos recientes que han dado el salto a las salas de cine. "En los últimos meses hemos estrenado 'En los márgenes', que ha ido bien; 'Cerdita', que no ha ido tan bien; 'Reyes contra Santa', que no está yendo excesivamente bien. Hay una inflación de títulos que muchos no ganan dinero y lo saben, pero les obligan. La administración siempre va por detrás, el ICAA especialmente. No están al día en un mercado que cambia a toda velocidad", ha apostillado.