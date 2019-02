Queen interpretará Bohemian Rhapsody en los Oscar

Actualizado 19/02/2019 10:15:24 CET

Queen tocará en la 91ª ceremonia de los premios Oscar el próximo 24 de febrero. La banda británica interpretará Bohemian Rhapsody, la canción que da nombre al biopic de Freddie Mercury en el que Rami Malek encarna al icónico cantante. El filme opta a cinco premios de la Academia, incluyendo mejor película, mejor actor y mejor montaje.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y el nuevo cantante del grupo de rock, el concursante de American Idol, Adam Lambert, han confirmado en redes sociales que la música de Queen resonará en el Teatro Dolby de Los Ángeles. La banda ahora toca con el nombre de Queen + Adam Lambert y cuenta con dos de los cuatro miembros originales, el guitarrista Brian May y el batería Roger Taylor. El bajista John Deacon no ha vuelto a actuar con Queen desde hace años.

