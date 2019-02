La Academia rectifica y todas canciones nominadas sonarán en los Oscar 2019

Publicado 01/02/2019 11:01:50 CET

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Hace unos días la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood sumaba una nueva polémica al anunciar que solo las canciones de Ha nacido una estrella y Black Panther sonarían en la 91º edición de los Oscar. Ante el rechazo generalizado a esta iniciativa, finalmente, el próximo 24 de febrero serán interpretados todos los temas candidatos a mejor canción en el escenario del Dolby Theatre.

Según ha revelado la Academia a través de la red social Twitter, Jennifer Hudson interpretará 'I'll fith', escrita por Diane Warren para el documental RBG. A las pocas horas, un segundo tuit desvelaba que 'The Place Where Lost Things Go', que aparece en el filme de Disney El regreso de Mary Poppins, sonará en la voz de "un invitado sorpresa muy especial". Aunque todo apunta a que esa artista será Emily Blunt, quien la canta en la cinta.

https://twitter.com/TheAcademy/status/1091072822900809729 https://twitter.com/TheAcademy/status/1091101699106717696

Por el momento, la Academia no ha confirmado oficialmente si 'When a Cowboy Trades His Spurs Wings', canción de Willie Watson y Tim Blake Nelson, que suena en la película de los hermanos Coen La balada de Buster Scruggs, podrá disfrutar de la misma repercusión que sus competidores en la gala. Aunque, según informa Variety, las cinco candidatas serán interpretadas en una ceremonia que no contará con presentador.

Eso sí, los productores mantienen el plan inicial de acortar la ceremonia, criticada en los últimos años por su excesiva duración. Así, cada canción no se interpretará de forma completa, sino que sólo sonará durante 90 segundos, tal y como han revelado varias fuentes a la publicación estadounidense.

"O TODOS, O NINGUNO"

En un primer momento, la Academia tan solo seleccionó a dos de los nominados: Shallow para Ha Nacido una Estrella y All the Stars, para Black Panther. La elección de estos temas se debe al gran tirón mediático que tienen sus intérpretes, que son Lady Gaga y el rapero Kendrick Lamar con SZA, respectivamente. No obstante el plan fue tildado de favoritismo y perfilaba a las dos canciones como las ganadoras de la noche.

Aunque los cinco temas, finalmente, tendrán su momento de gloria, cabe recalcar que aun no se ha confirmado si alguno de los artistas que ponen voz a esas canciones, a parte de Hudson, han aceptado la oferta de la Academia.

De hecho, por un momento, se abrió la posibilidad de incluir, incluso, más música. Y es que, los miembros de Queen, según siempre la publicación estadounidense, propusieron arrancar el espectáculo con uno de los hits que aparecen en Bohemian Rhapsody. Pero, finalmente, no será así.