El retraso del estreno de 'Sin tiempo para morir' le costará a la saga James Bond hasta 50 millones de dólares

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La decisión de retrasar siete meses el estreno de 'Sin tiempo para morir' a causa de la crisis del coronavirus y asegurarse así el 'taquillazo' podría costarles a los responsables de la saga James Bond hasta 50 millones de dólares, unos 44 millones de euros.

Según informa The Hollywood Reporter, que cita fuentes cercanas al estudio, las perdidas para Metro Goldwyn Mayer derivadas del retraso del lanzamiento del filme, cuyo estreno estaba previsto para el próximo 2 de abril pero que finalmente no verá la luz hasta el 12 de noviembre, serán de entre 30 y 50 millones de dólares -unos 27 o 44 millones de euros- , lo que supone una quinta parte de lo invertido en su producción, cuyo coste estimado ha sido de 250 millones.

Se estima que, de llegar en la fecha inicialmente programada, la película hubiera conseguido, al menos, un 30% menos de recaudación a nivel mundial. Por tanto, podría decirse que el equipo de distribución ha optado por el mal menor.

El retraso en el estreno de 'Sin tiempo para morir' fue anunciado después de que, a raíz de la crisis del coronavirus, miles de salas de cine fueran cerradas en mercados tan importantes como Italia, Corea del Sur, Japón o, por su puesto, China. El gigante asiático ha sido siempre un mercado en el que los anteriores filmes de 007 han tenido un éxito especialmente reseñable. Dado que el país asiático ha clausurado más de 70.000 salas, resulta lógica la decisión del estudio.

Aunque otros blockbusters venideros, como Viuda Negra o Fast and Furious 9 no han anunciado retrasos en sus fechas de estreno, cabe esperar que esta pueda ser en una opción de cara a un futuro cercano.

La 25ª entrega de James Bond se suma a la creciente lista de películas afectadas por la crisis sanitaria. Al igual que el agente del MI6, Mulán y Sonic también han visto retrasados sus estrenos, aunque en estos casos, solo sea en China.

'James Bond: Sin tiempo para morir', dirigida por Cary Joji Fukunaga y protagonizada por Daniel Craig, cuenta además con Ben Whishaw, Ana de Armas, Christoph Waltz, Naomie Harris, Léa Seydoux, Ernst Stavro Blofeld y Rami Malek, que encarnará al villano principal.