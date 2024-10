La Robot salvaje se enfrenta a los depredadores en este clip en primicia de lo nuevo de Dreamworks

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS)

Este viernes 11 de octubre llegaa los cines Robot Salvaje, la nueva película de DreamWorks Animation que lleva a la gran pantalla la aclamada obra del escritor Peter Brown, ganadora de múltiples premios y número 1 de la lista de best sellers de The New York Times.

Esta épica aventura nos descubre el viaje de una robot (la unidad ROZZUM 7134 o 'Roz') que ha naufragado en una isla deshabitada y deberá aprender a adaptarse al duro entorno, forjando poco a poco relaciones con la fauna local e incluso convirtiéndose en madre adoptiva de una cría de ganso huérfana.

Y en este clip en primicia para los lectores de Europa Press, la robot, acompañada de todos sus amigos del bosque, tendrán que hacer frente a una terrible amenaza: "los depredadores". Agresivos droides que quieren llevarse a 'Roz'. "Diles que ya estás en casa", replica sin amilanarse Bribón, el zorro rojo.

"Robot salvaje es una poderosa historia sobre el descubrimiento de uno mismo, un apasionante análisis de la unión entre tecnología y naturaleza, y una conmovedora exploración de lo que significa estar vivo y conectado con todos los seres", señala la sinopis oficial del filme.

La película Está escrita y dirigida por Chris Sanders, nominado en tres ocasiones a los Oscar y director y guionista de las películas de DreamWorks Animation Cómo entrenar a tu dragón y Los Croods. Una aventura prehistórica, así como de Lilo & Stitch, de Disney. La producción corre a cargo de Jeff Hermann (también productor de la película de DreamWorks Animation El bebé jefazo: Negocios de familia y coproductor de la saga Kung Fu Panda).

Robot salvaje cuenta en su reparto en versión original con la ganadora de un Oscar Lupita Nyong'o (Nosotros, la saga Black Panther) en el papel de la robot Roz (doblada por Macarena García en la versión en español); el nominado al Emmy y al Globo de Oro Pedro Pascal (The Last of Us, The Mandalorian) dando voz al zorro Bribón (interpretado por Álvaro Morte en la versión doblada al español); la ganadora de dos Emmy Catherine O'Hara (Schitt's Creek, Best in Show) interpretando a la zarigüeya Colirrosa; el nominado al Oscar Bill Nighy (Living, Love Actually) como el ganso Cuellilargo; Kit Connor (Heartstopper, Rocketman) dando vida a la cría de ganso Picobrillo; y la nominada al Oscar Stephanie Hsu (Todo a la vez en todas partes, El especialista) encarnando a Savryna, una robot que se cruzará en la vida de Roz en la isla.

La película también cuenta con las voces en VO del ganador de un Emmy e icono de la cultura pop Mark Hamill (la saga Star Wars, El chico y la garza), Matt Berry (Lo que hacemos en las sombras, las películas de Bob Esponja) y el ganador de un Globo de Oro y nominado al Emmy Ving Rhames (la saga Misión imposible, Pulp Fiction).

Robot salvaje, de Peter Brown, una novela ilustrada juvenil publicada por primera vez en 2016, se convirtió en todo un fenómeno, ascendiendo rápidamente al número 1 de la lista de best sellers de The New York Times. Desde entonces, el libro ha inspirado una trilogía que ya incluye El escape de la robot salvaje y The Wild Robot Protects.