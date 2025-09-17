Sánchez desea suerte a Oliver Laxe y a 'Sirat' en su camino hacia los Oscar: "Emociona a través de un viaje vibrante"

El cineasta Pablo Berger anuncia la película seleccionada para representar a España en los Oscar, en la Academia de Cine, a 17 de septiembre de 2025, en Madrid (España). La película ha sido galardonada en la pasada edición del Festival de Cannes con el Pr - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha deseado suerte al cineasta Oliver Laxe y a su largometraje 'Sirat' después de que los académicos de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas la hayan elegido para representar a España en la categoría de mejor película internacional en los premios Oscar de la Academia de Hollywood, que celebran su 98.ª edición que tendrá lugar el 15 de marzo de 2026.

"Mucha suerte a Oliver Laxe y a todo el equipo de 'Sirat' en su camino a por el Oscar a mejor película de habla no inglesa", ha escrito Sánchez en un mensaje en la red social X. "Una película que emociona a través de un viaje vibrante y una experiencia poética, física y sensorial", ha añadido.

El director Pablo Berger ha anunciado la decisión de los académicos este miércoles en la sede de la Academia de Cine, superando a las otras dos candidatas: 'Sorda', de Eva Libertad, y 'Romería', de Carla Simón.

Ahora, 'Sirat' inicia su camino para el Oscar esperando a conocer si entra en el primer corte de la Academia, la conocida como 'shortlist' de diez títulos que no se hará pública hasta el 16 de diciembre. El año pasado la candidatura española recayó en 'Segundo Premio', de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, que no logró entrar entre las cinco finalistas a los Oscar.