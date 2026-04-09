1076413.1.260.149.20260409174954 Sonia Méndez dirige 'Boulevard' y distingue entre relaciones tóxicas e inmaduras: "El primer amor está lleno de errores" - EUROPA PRESS

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 10 de abril llega a los cines 'Boulevard', adaptación del libro homónimo de Flor M. Salvador, publicado tras convertirse en todo un fenómeno en la popular plataforma literaria Wattpad. Puesto que el género de películas de amor adolescente a menudo ha retratado relaciones tóxicas, y teniendo en cuenta que el público que las consume es principalmente juvenil, tanto la directora del filme, Sonia Méndez ('As Neves'), como su guionista, Javier Ruescas, tenían clara su responsabilidad respecto al mensaje que podían y que debían transmitir.

"Yo, por ejemplo, creo que tienes que ponerte un poco a su nivel, a la altura pero con respeto", señala la cineasta en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha defendido que hay que distinguir entre esas relaciones tóxicas y aquellas que son simplemente inmaduras debido a la edad. En este punto, la directora ha recordado cómo es tener 15 años, estar en el instituto y cometer errores "que en dos años ya no vas a cometer".

"Nosotros como adultos tenemos una responsabilidad, porque es una película que van a ver muchas niñas y muchos niños jóvenes", admite la directora, pero sin olvidar que, al final, "también estamos hablando de amores adolescentes". "Es que cometes muchísimos errores y tampoco podemos ahora pretender que sea desde el prisma de un adulto, ¿no? En ese sentido creo que el primer amor es muy bonito porque está lleno de errores", reflexiona.

Por su parte, Eve Ryan y Mikel Niso, los jóvenes protagonistas de la cinta, consideran que la relación de sus personajes "pasa por altibajos, pero siempre se mantiene sana". "Yo creo que hay que cuidar mucho que las relaciones sean sanas, que no se haga como bonito lo tóxico, lo enfermizo", expone Ryan, mientras su compañero de reparto coincide en que es "peligroso romantizar ese tipo de relaciones". "No pensemos que esto es lo que está bien en el sentido de sufrir", avisa el actor, preguntándose si acaso "el amor tiene que doler".

En cuanto a la representación de las relaciones tóxicas en la ficción, Ryan considera que "se ha dado un paso importante" en el camino hacia no romantizarlas y tratarlas como son. La intérprete admite que "hay que representarlas, porque es cierto que existen y hay que saber identificarlas" pero valora también que haya historias de "un amor puro, inocente".

UN PERSONAJE MASCULINO FRÁGIL Y ADICTO A LAS DROGAS

Un tema que toca la historia de Hasley y Luke es el de la drogadicción, ya que él busca refugio en el consumo de sustancias y a ella le dicen que no se acerque precisamente por eso. "Desde guión, desde luego teníamos claro lo que había en el libro y no queríamos minimizarlo", asegura Ruescas, explicando cómo abordaron un asunto tan sensible.

"Hablé mucho con Flor para entender de dónde venía esa narrativa de Luke", expone el guionista y escritor, describiendo al personaje como un chico "roto y que encuentra la salida como puede, como sabe y como sus limitaciones le permiten". "Creo que lo hemos hecho todo el tiempo con mucho respeto y dejando muy claro el mensaje. No hay una exaltación de ese tipo de adicciones como si fuese algo positivo", defiende. "Y se hace desde la fragilidad", añade Méndez, valorando especialmente este aspecto en un personaje masculino.

Para Ryan, "también es interesante ver ese rechazo que le tienen por tener una dependencia". "Al final él no puede controlar eso, es una persona que necesita ayuda" apunta la actriz.

Por otro lado, y aunque ambos intérpretes destacan el impacto positivo que tiene Hasley en la vida de Luke, la historia aboga porque el cambio tiene que surgir de uno mismo y no tanto de la influencia de una pareja. Niso lo explica con una metáfora muy clara: "Si estás en el pozo, yo te puedo lanzar la cuerda, pero no puedo tirar, tienes que agarrarte tú". "Obviamente necesitamos redes de apoyo, es fundamental, pero si no das un paso adelante, yo no puedo moverte", agrega.

Encabezado por Ryan y Niso, el reparto de 'Boulevard' también cuenta con Biel Antón, Enzo Oliver, Christian Checa, Ainara Helguera, Najwa Khliwa, Jon Lukas, Brian Vilche y Claudia Roset, entre otros, además de con la colaboración especial de Luis Zahera, Esther Acebo y Pepe Barroso.