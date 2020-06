Spike Lee: "Donald Trump Pasará a la historia como el peor presidente de Estados Unidos"

MADRID, 9 Jun. (EDIZIONES) -

La tensión política ha crecido exponencialmente en Estados Unidos tras la oleadas de protestas por la muerte de George Floyd durante una detención. Muchas son las personalidades de Hollywood que se han significado en favor del movimiento Black Lives Matter y que han condenado la postura adoptada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al respecto. El último en dar su opinión ha sido Spike Lee, quien ha calificado a Trump como "el peor presidente" de la historia de Estados Unidos.

"Si este tipo gana, el mundo está en peligro. No solo los Estados Unidos de América. El mundo", dijo Lee en una entrevista concedida a la revista GQ en referencia a la posible reelección de Trump en los comicios presidenciales que se celebrarán en Estados Unidos en noviembre de este año. Según el cineasta, Trump "pasará a la historia como el peor presidente de los Estados Unidos de América".

En la nueva película de Lee, titulada 'Da 5 Bloods: Hermanos de armas', un personaje hace referencia a un miembro del "Ku Klux Klan en el Despacho Oval". La revista preguntó al director si se refería a Trump, a lo que respondió que "él tiene esas tendencias". "Se puso del lado del Klan en Charlottesville. Él simpatiza con su causa", apuntó.

La publicación también quiso saber las predicciones del director de 'Haz lo que debas' e 'Infiltrado en el KKKlan' respecto a las próximas elecciones presidenciales. "No estoy seguro de nada. ¿Cómo sabemos que no va a tratar de manipular las cosas de nuevo?", lamentó.

El enfrentamiento entre Lee y Trump viene de lejos, ya que el mandatario incluso mencionó al director en un tuit en febrero de 2019. "Sé amable si Spike Lee puede leer sus notas, o mejor aún, no tiene que usar sus notas para lanzar su golpe racista al presidente, que ha hecho más por los afroamericanos (reforma de la justicia penal, números más bajos de desempleo de la historia, recortes de impuestos), que cualquier otro presidente", escribió.

Be nice if Spike Lee could read his notes, or better yet not have to use notes at all, when doing his racist hit on your President, who has done more for African Americans (Criminal Justice Reform, Lowest Unemployment numbers in History, Tax Cuts,etc.) than almost any other Pres!