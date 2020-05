'Da 5 Bloods', lo nuevo de Spike Lee, ya tiene fecha de estreno en Netflix

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Spike ha anunciado que su nueva película, titulada 'Da 5 Bloods' sobre unos veteranos de guerra que vuelven a Vietnam en busca de su jefe de escuadrón y con la promesa de un tesoro enterrado, se estrenará en Netflix el próximo mes.

Protagonizada por Chadwick Boseman ('Black Panther'), Jonathan Majors ('The Last Black man in San Francisco') y Paul Walter Hauser, con quien ya trabajó en su anterior película 'Infiltrado en el KKKlan', la cinta llega al servicio de streaming el 12 de junio, tal y como anunció el director a través de Twitter.

Here Iz Da Teaser Poster For Da 5 BLOODS. The New Spike Lee Joint Will Drop Globally On NETFLIX-Friday June 12th. Please Check It Out. PEACE And LOVE,Spike @strongblacklead @netflixfilm pic.twitter.com/C832EkGorS