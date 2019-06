Tate Taylor, director de 'El sótano de Ma': "Me gusta cambiar de género si me dan oportunidad"

Publicado 10/06/2019 12:21:58 CET

LOS ÁNGELES, 10 Jun. (EUROPA PRESS - Mateo Anderson) -

El cineasta y actor Tate Taylor, que se dio a conocer con la oscarizada 'Criadas y señoras' ('The Help'), cambia de registro para adentrarse en el cine de género y contar la historia de una mujer solitaria que se hace amiga de un grupo de adolescentes a los que invita al sótano de su casa para divertirse en 'El sótano de Ma'( 'Ma').

Octavia Spencer da vida en pantalla a este complejo personaje, capaz de hacer reír y llorar al público casi al mismo tiempo en un filme singular.

Con el 'El sótano de Ma' te adentras en un nuevo género. ¿Fue ese motivo una razón adicional para rodarla?

'La chica del tren' era muy distinta a 'I feel good', que a su vez no tenía nada que ver con 'Criadas y señoras', así que reconozco que me gusta cambiar de género si me dan la oportunidad.

¿Qué te atrajo de esta historia?

De entrada, cierta nostalgia. Cuando leí en el guión que unos chicos intentaban encontrar a alguien que les comprara alcohol, me transportó a momentos de mi juventud. De hecho, recuerdo que había una gasolinera en Jackson, Mississippi, donde nos sentábamos fuera hasta que alguien nos compraba cerveza. Y, como al final alguien lo hacía, con el tiempo me he dado cuenta de lo temerarios que fuimos entonces, aunque no nos diéramos cuenta en el momento. Esta película habla de las decisiones que toman los adolescentes y a su vez los adultos con ellos, lo que me parecía un interesante territorio que explorar.

Y si a todo ello le añadimos el peso que tienen en nuestras vidas los medios de comunicación social y la tecnología actual, el efecto puede ser aún más peligroso.

¡Desde luego! Creo que aún es pronto para saber el efecto que tendrá sobre nosotros la tecnología a la que hemos sido expuestos durante la última década.

Conoces muy bien a Octavia Spencer, que da vida a Ma en pantalla. Sin embargo, ¿te sorprendió con su actuación?

Sí que me sorprendió. Sé que Octavia es una gran profesional; pero, aún así, valoro el esfuerzo de investigación que llevó a cabo para entender bien al personaje. En ningún momento la juzga, sino que interpreta a alguien tan compleja y traumatizada de manera veraz, sincera y hasta con respeto, aunque parezca extraño. Octavia trata de entender al personaje, y lo analiza en profundidad.

Y la rodeas con jóvenes talentos que dan credibilidad a la historia.

Es cierto, aunque reconozco ahora que en su día no sabía cómo funcionaría la química entre ellos. Por fortuna, tuve la oportunidad de conocerlos primero como personas, que es cuando me di cuenta de que la relación entre ellos detrás de la cámara luego les ayudaría a desarrollar la que tendrían que mostrar delante de ella.

El sótano es otro personaje del filme...

¡Sin duda! Tenía que ser inocente a la vez que pavoroso, como Ma.