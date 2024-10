Tom Hardy se despide de Venom con 'El último baile': "Que esta saga exista sin Spider-Man ya es un éxito"

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 25 de octubre llega a los cines 'Venom: El último baile', película que cierra la trilogía protagonizada por Tom Hardy como el más encarnizado y oscuro enemigo de Spider-Man en los cómics de Marvel. Aunque el intérprete ha expresado en varias ocasiones que le gustaría dar vida a una "versión desenfrenada de Venom y Eddie" con califiación solo para adultos, cree que simplemente el hecho de que el personaje cuente con su propia saga lejos de Peter Parker, es ya "un éxito".

"Entiendo por qué la gente quería que fuese calificada solo para adultos", ha expresado el actor en una entrevista concedida a Europa Press en la que asume que el personaje sin duda se prestaba a una cinta calificada solo para adultos, y así lo querían muchos fans. Pero el tercer filme, como los otros dos, recibió finalmente una calificación de PG-13, es decir, recomendado para mayores de 13 años.

No obstante, Hardy explica que el encargo era crear "una película apta para toda la familia" y presentar la figura de Venom, tanto a "los fans que lo adoraban" ya, como a "los que no sabían nada de él".

"Creo que hemos establecido a Venom como una figura de la que incluso podemos hablar, '¿Luchará contra Spider-Man?, ¿Luchará contra Thor?', ahora lo identificas, existe en un mundo cinematográfico, incluso podría ser considerado como un éxito, que exista", insiste el intérprete.

"Llegar tan lejos sin Spiderman, un Venom independiente, poder ofrecer eso, es una gran oportunidad", valora. Así, sin dejar de admitir que una cinta del personaje solo para adultos "sería increíble", Hardy ha remarcado que, en todo caso, "él [Venom] está aquí y eso era lo importante, sacarlo".

Si bien 'Venom: El último baile' cierra la trilogía, Hardy no parece dispuesto a despedirse definitivamente del personaje, aunque tampoco confirma claramente que vaya a retomarlo. Y es que el actor contesta con evasivas al ser preguntado sobre si podría regresar en otro proyecto, en particular, en uno sobre los Seis Siniestros (grupo de supervillanos vinculados a Spider-Man) en el que algunos rumores apuntan que Sony estaría trabajando. "Siempre hay rumores. Si algo es posible, sucederá, y si no es posible, no sucederá", se limita a decir.

"Siempre estamos con el alma en vilo respecto a la próxima encarnación o lo que vendrá, pero sabemos muy bien en qué punto estamos y lo que hemos conseguido", señala el actor londinense, especificando que 'Venom: El último baile' es "el final de la trilogía y el inicio de algo más".

Y es que la tercera entrega de Venom presenta un nuevo villano que la directora ha adelantado que, "con suerte", seguirá dejándose ver, un personaje cuyo actor, por el momento, no ha sido revelado pero que promete tener un gran impacto en el futuro. "Cuando sepáis quién lo interpreta tendrá sentido", promete Hardy. "Sí, es muy 'meta'", coincide Marcel.

EL POTENCIAL DEL MULTIVERSO MARVEL

'Venom: El último baile' no pertenece al Universo Cinematográfico Marvel y, de hecho, es Sony y no La Casa de las Ideas la empresa dueña de los derechos de personajes como Venom, Spider-Man. Morbius o Madame Web. No obstante, el acuerdo entre ambas compañías y el concepto del multiverso, que muchas producciones han explorado ya, como la exitosa 'Deadpool y Lobezno', hacen posible que ambos mundos estén relacionados. Así, la presencia de Chiwetel Ejiofor, conocido por dar vida al Barón Mordo en el UCM, en la tercera entrega de Venom, llevó a muchos fans a plantearse una conexión que ha resultado ser inexistente.

"Los dos personajes no están relacionados", ha afirmado categóricamente Ejiofor, dejando claro que su papel en 'Venom: El último baile' no es el mismo que el que interpretaba en 'Dr. Strange (Doctor Extraño)', ni mucho menos. "Creo que es un aspecto divertido, ya sabes el multiverso y es realmente un aspecto emocionante y, obviamente, por definición, expande el universo de las películas y siempre está el potencial de tener conexiones, solo que, en este caso particular, esto no lo es", ha explicado.

Ejiofor da vida en la cinta al general Strickland, el responsable de la parte militar de una base secreta dentro del Área 51, personaje que a menudo choca con el de Juno Temple, que encarna a la encargada de las investigaciones científicas, una mujer obsesionada por la vida extraterrestre que tiene la oportunidad de estudiarla de cerca. "Su pasión a veces la lleva a no pensar en el resto del mundo", reflexiona la actriz, explicando que, mientras que Strickland busca proteger la Tierra, ella no concibe que lo que está haciendo sea "peligroso" hasta que es demasiado tarde.

Ambos intérpretes se muestran agradecidos de haberse unido a la franquicia en esta última entrega. "Sabiendo lo personal que ha sido este proyecto para Kelly y Tom y luego llegar a ser parte del final, que Kelly ha conseguido también dirigir, ha sido algo precioso", ha declarado Temple.

Escrita y dirigida por Marcel, quien también firmó el guion de las dos entregas anteriores, 'Venom: El último baile' está producida, además de por los propios Hardy y Marcel, por Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal y Hutch Parker. Aparte de los ya mencionados Hardy, Temple y Ejiofor, completan el reparto de la ficción Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach, Stephen Graham, Clark Backo y Cristo Fernández, entre otros.