Ursula Macfarlane dirige 'Untouchable": "Harvey Weinstein operaba sobre la base del miedo"

La directora británica Ursula Macfarlane aborda la magnitud del caso Harvey Weinsten en el documental 'Untouchable', que se estrena este viernes en los cines españoles y que recoge testimonios de víctimas de abusos sexuales y extrabajadores del productor, uno de los grandes magnates de la industria del cine.

"Harvey Weinstein no mataba a gente, pero operaba sobre la base del miedo", ha señalado Macfarlane durante una entrevista telefónica concedida a Europa Press con motivo del estreno de la cinta, en la que algunos protagonistas comparan las prácticas de Weinstein con la mafia.

La cinta cuenta con las voces de las actrices Rosanna Arquette o Paz de la Huerta, algunas de las presuntas víctimas de Weinstein, así como los testimonios de personas muy cercanas al productor, de excompañeros de The Weinstein Company, como Abby Ex, o de Miramax, como el presidente Mark Gill.

El hilo conductor de la cinta es la investigación llevada a cabo por algunos de los profesionales que han destapado este caso, como el periodista Ronan Farrow. El juicio se celebrará en enero y, según ha señalado Macfarlane, no cree que vaya a ser "fácil" porque en muchos casos "no hay pruebas".

En este sentido, ha indicado que algunas mujeres "aún sienten miedo" y ha recordado que Harvey Weinstein tiene una nueva abogada, Donna Rotunno, que en una entrevista afirmó que por el hecho de ser mujer podía enfrentarse a mujeres en el juicio, algo que cree que con un abogado no podría ocurrir.

La directora de 'Untouchable' ha afirmado haber intentado entrar en contacto con Weinstein sin éxito, pero asegura que su idea siempre fue contar con su testimonio. "Nunca pensé que fuera a decir sí, era una fantasía, pero era muy interesante", ha dicho.

HOLLYWOOD: "GLAMOUR" Y "BRILLO"

Macfarlane no cree que su caso sea una excepción y además señala que el acoso sexual está en todas partes, desde la "iglesia católica" hasta las "fábricas o restaurantes". No obstante, ha matizado que "Hollywood es un sitio particular" en el que Weinstein era la vía para muchas personas para conseguir un trabajo y levantar una carrera en un ámbito con "glamour" y "brillo".

"Hay gente que dice que sabían en lo que se metían, pero no creo que lo supieran o que estuvieran dispuestas a tener sexo con Weinstein", ha asegurado la cineasta.

Macfarlaine está convencida de que "mucha gente sabía lo que ocurría, pero no todo el mundo". "Creo que muchas personas sabían algo, había contratos de confidencialidad, pero también muchos trabajadores no relacionaron su capacidad para conseguir lo que se proponía con abusos sexuales a mujeres", ha señalado.