Vito Sanz, prudente ante su nominación a los Goya: "Bajo a mi familia a la tierra porque muchos ganan y no trabajan más"

El actor estrena su nueva película 'Miocardio', dirigida por José Manuel Carrasco, antes de saber si ganará el 'cabezón' a Mejor actor

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El actor Vito Sanz se enfrenta ante su primera nominación a los Premios Goya, que se celebrarán el próximo 8 de febrero en Granada, por su actuación como protagonista en 'Volveréis', de Jonás Trueba, y reconoce que está "muy emocionado" porque se haya valorado su trabajo, aunque le toca lidiar con la ilusión de su familia porque tiene claro que "en la vida hay muchos actores que ganan y no trabajan más".

"Me emociona que profesionales del sector me hayan dado este reconocimiento, pero a la vez tengo que bajar a la tierra a mi familia y decirle que en la vida hay muchos actores que muchas veces han ganado un Goya y no han vuelto a trabajar más", afirma el intérprete en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines el próximo 24 de enero de 'Miocardio', su nueva película dirigida por José Manuel Carrasco.

Al respecto de la nominación, Vito Sanz señala que no le da miedo pensar en no tener trabajo porque "siempre" ha tenido esa circunstancia rondando, por lo que está "bastante" adaptado. "El miedo ese lo tengo siempre y creo que todos los actores y actrices lo tienen igual. Sé que puede pasar", explica.

El actor confiesa que su familia está muy feliz por esta nominación, aunque él sabe que todavía no ha conseguido nada. "Les digo que nadie me garantiza trabajar por la nominación y me llaman cenizo", ha admitido.

'Volveréis' solo ha conseguido dos nominaciones: a Mejor actor protagonista y a Mejor dirección de arte. Por eso, Sanz se acuerda especialmente de su compañera Itsaso Arana y del cineasta Jonás Trueba. "El proceso creativo de la película y de mi personaje no se entendería sin ellos. Me da pena que no estén conmigo", ha indicado.

En este sentido, añade que se siente "cojo" al no estar con sus compañeros nominados y señala que "casi" hubiera preferido estar los tres nominados a Mejor guion. Además, ensalza su nominación porque "este año ha sido increíble" en cuanto a las producciones e interpretaciones y recuerda que cuando se enteró de la noticia lloró. "Yo nunca había tenido una nominación. Me siento muy privilegiado", ha reconocido.

'MIOCARDIO'

En relación con su nueva película, 'Miocardio', el actor avanza que se trata de una historia "melancólica" que le "encogió" el corazón cuando leyó el guion. En ella, él interpreta a un escritor que se está en crisis y una mañana en la que está a punto de tocar fondo, su ex pareja le llama para verse.

Sanz cree que el público se sentirá identificado con los conflictos de su personaje, que se encuentra en una "crisis existencial". "Esta película habla de darse el espacio de poder decir 'necesito ayuda' y poder intentar pedirlo, que a veces pedir ayuda parece como que es de débiles, y creo que hacerlo es de ser muy valiente", manifiesta.

"Yo creo que el público se irá identificando un poquito en los conflictos que tiene cada personaje, y creo que eso es la clave de la película", apunta.

Por su parte, el cineasta José Manuel Carrasco afirma que la película le surgió por la idea del "mito del eterno retorno de Nietzsche", por ello la película gira en torno a las segundas oportunidades que se pueden dar en la vida. "Me atrae mucho la idea de que el tiempo no es lineal, que el tiempo son momentos o bucles que se pueden ir repitiendo", argumenta.

El realizador defiende que su cinta es un "canto a la vida" y cree que el público se verá interpelado a que en la vida "hay que tirar para adelante". "Creo que se sentirán bien si la ven", augura.

"He hecho la película que a mi me gustaría ver y yo quiero cintas que me emocionen, me hagan plantearme cosas y que me hagan sentirme bien", ha detallado.