Werner Herzog, Premio Donostia del Festival de San Sebastián: "No viváis una vida dictada por algoritmos"

Werner Herzog presenta ‘Bucking Fastard’ en el Festival de San Sebastián - Arnaitz Rubio - Europa Press

SAN SEBASTIÁN, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Werner Herzog, que recibirá esta noche el Premio Donostia del Festival de San Sebastián, ha recomendado a los jóvenes que no vivan "una vida dictada por algoritmos" y les ha pedido "mantener la atención", a la vez que ha alertado que hay que tener cuidado con la IA.

"Casi todo lo que hacemos ahora está dictado por el contexto social. Ahora todo es performativo y en realidad no hay nada malo en eso, pero tenemos que defender nuestras almas de todos los ataques que nos vengan de fuera y que intenten ocupar nuestras almas. Quiero ser muy claro con los jóvenes, a los que les digo: no viváis una vida dictada por algoritmos, mantened vuestra atención", ha afirmado el cineasta alemán que ha presentado su nueva película 'Bucking Fastard', protagonizada por Orlando Bloom.

El cineasta ha advertido de que "hay que estar muy vigilantes" y ha lanzado una proclama: "Mucho cuidado ahora con la IA, la cosa se va a poner muy difícil", ha alertado.

Sobre el Premio Donostia, Herzog ha comentado que no quiere "mirar atrás" al recibir el galardón porque todavía tiene mucho trabajo que hacer. "La única cosa con la que me permito mirar atrás con este premio es la lista de las personas que lo han recibido antes, y veo que ahora formo parte de un conjunto de grandes artistas, actores, directores", ha subrayado.

Asimismo, ha hablado de Naomi Watts, que también recibirá el Premio Donostia, a quien ha calificado de "maravillosa" y ha confesado que está "muy orgulloso" de compartir con ella el galardón en esta edición. "La tuve en cuenta para un papel en 'La reina del desierto', pero ella no pudo hacerlo porque tenía hijos y un tema familiar serio", ha desvelado.

Pese a sus 84 años, Herzog ha avanzado que "en tres días" concluirá su nueva película y ha agregado que está trabajando en dos libros, aunque ha negado ser un "adicto al trabajo". "No trabajo salvajemente, lo hago con fluidez", ha aclarado.

"ORLANDO BLOOM ES FAMOSO EN TODO EL MUNDO"

El cineasta se ha desecho en elogios hacia Orlando Bloom, del que ha ensalzado su forma física y su profesionalidad. "Cuando veo la carrera de Orlando Bloom, él es famoso en todo el mundo, pero tengo la sensación de que el tiempo está de su lado, así que esperad a lo que va a venir y tened mucha curiosidad por lo que le va a pasar porque va a hacer cosas muy bellas", ha indicado.

De hecho, ha asegurado que el personaje de Orlando Bloom en 'Bucking Fastard' tiene "matices muy bellos". "Te mantienes en una forma fenomenal --ha dicho al actor--. Yo no le veía hacer ejercicio o estar en el gimnasio, pero veía la facilidad que él tiene de saltar una valla. Me gusta trabajar con actores y actrices que tienen una presencia física, que se desenvuelven solos y que trabajan con facilidad y suavidad. En este sentido, Orlando es impresionante".

Sobre la película, Herzog ha contado que se trata de una historia que se originó hace décadas al encontrarse con unas gemelas que hablaban al unísono, pero esa idea volvió a cruzarse en su cabeza recientemente.

"Esta historia habla de otros elementos que tienen que ver con el mundo poético. Es una película única, y estoy muy orgulloso de estar aquí. Hemos hecho un trabajo muy bello y concentrado", ha destacado.