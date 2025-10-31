Yelmo reabre los "icónicos" cines La Vaguada tras su primera reforma integral en 40 años

MADRID 31 (EUROPA PRESS)

La exhibidora Cine Yelmo ha reinagurado el Cine Yelmo La Vaguada, un espacio histórico que vuelve a abrir sus puertas tras su primera reforma integral en más de cuatro décadas. Así, y tras permanecer cerrados durante un proceso de renovación total que se prolongó durante ocho meses, se recupera una de las salas más emblemáticas de Madrid que se adapta a los nuevos tiempos con la última teconología mientras mantiene su esencia como uno de los espacios más "icónicos" para los cinéfilos en la capital, apostando por el cine en pantalla grande como una experiencia compartida única y llena de emoción.

"Este cine vuelve a revivir y tenemos Vaguada para los próximos 30 años", ha afirmado Jaime Gerbolés, Country Manager de Cine Yelmo, durante el acto de inaguración de un cine que, ha asegurado, "es muy especial para todos los madrileños". "Se abrió hace 42 años y ha sido un cine iconico. Fue el primer multicines que se abrió en un gran centro comercial y realmente supuso un antes y un después, porque ahora más del 90 de los cines del país están ubicados en centros comerciales", ha recordado.

En su intervención, Gerbolés ha destacado que los cines de La Vaguada están en la memoria colectiva del público ya que han recibido "cerca de 40 millones de espectadores desde que se abrieron" allá por octubre de 1983, al mismo tiempo que el centro comercial en el que se ubican. "Me atrevo a decir que junto con los Ideal y el Palafox son los más icónicos que hay ahora mismo en el centro de la ciudad", ha señalado para luego destacar el "compromiso con la excelencia" de la exhibidora.

"Este proyecto refleja nuestra visión de futuro: seguir liderando la transformación del sector cinematográfico a través de la innovación, la tecnología y una experiencia de usuario cada vez más completa y diferencial", ha señalado durante el acto que ha contado también con la presencia de Rafael Cabrera Yagües, director general de programas y actividades culturales del Ayuntamiento de Madrid.

LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA

El nuevo Cine Yelmo La Vaguada cuenta con salas completamente renovadas, equipadas con tecnología de última generación en imagen y sonido gracias a sus proyectores láser, un diseño que garantiza la mejor visibilidad y confort. Además, el cine refuerza su oferta gastronómica con una nueva carta que incluye opciones como hamburguesas, pizzas, sándwich club o brioche gratinado, además de las tradicionales palomitas y snacks.

Esta renovación refuerza la posición de Cine Yelmo como referente en innovación dentro del sector de la exhibición cinematográfica. El proyecto responde al compromiso de la compañía por ofrecer experiencias que combinen tecnología, confort y emoción, y forma parte de su estrategia de modernización y crecimiento a nivel nacional.

Con más de 40 años de trayectoria, Cine Yelmo forma parte del grupo Cinépolis, una de las principales cadenas de exhibición cinematográfica del mundo, presente en más de 18 países y con más de 6.000 pantallas a nivel global. En España, la compañía cuenta con más de 500 pantallas en más de 50 complejos.