Anabel Alonso protagoniza 'La mujer rota', de Simone de Beauvoir: "La sociedad nos hace responsables de los cuidados"

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actriz Anabel Alonso protagoniza el monólogo 'La mujer rota', texto de Simone de Beauvoir, que la directora Heidi Steinhardt ha llevado a escena y que podrá verse en el Teatro Infanta Isabel del 8 octubre al 16 de noviembre.

"No es lo mismo, de verdad: la maternidad es una cuestión, la paternidad es otra, indudablemente. Pero, también, cómo la sociedad nos hace responsables de esos cuidados, ¿no? De cuidar a los hijos, a los padres cuando llega el momento, a la pareja. Y si la cosa no funciona, te hacen responsable de que aquello no haya salido como se esperaba", ha asegurado la autora en una entrevista con Europa Press.

Así, ha defendido que aunque la situación de las mujeres ha mejorado desde 1967 --cuando se escribió 'Monólogo', una de las tres piezas de 'La mujer rota'--, queda "mucho por recorrer".

"Está muy vigente porque, en este caso Murielle es una mujer que, al no cumplir lo que se espera de ella como hija, como madre y como esposa, se encuentra desubicada en el mundo. No se encuentra a sí misma y no sabe qué hacer consigo misma. Y esto le pasa a muchas mujeres que, en cuanto no desempeñan estos roles, no saben dónde ponerse. De todos modos, este texto, indudablemente, le da voz a una mujer, pero va más allá de la cuestión feminista. Aquí se habla más bien del dolor y de la pérdida, que en este caso lo sufrió una mujer", ha desgranado la actriz.

Al hilo, Alonso ha reconocido un paralelismo de la obra --cuyos temas centrales son el dolor, la pérdida y la injusticia-- con la actual ofensiva israelí en Gaza, aunque ha apuntado que estas "miserias" llevan ocurriendo durante toda la historia porque el ser humano no ha "evolucionado".

"En la Segunda Guerra Mundial la gente no lo sabía, ahora lo estamos viendo en directo, ¿y qué? Y ahí estamos. Es una aberración, es una barbaridad, es un holocausto al aire libre. Si ya genocidio se queda corto, a ver si a Israel le toca más decir holocausto al aire libre. Igual le toca más. No lo sé. Porque es que ya todas las palabras a mí, personalmente, se me quedan cortas", ha lamentado.

'La mujer rota', que nunca se ha llevado antes a escena, parte de un texto que no es teatral, lo que ha supuesto el trabajo "más difícil" al que se ha enfrentado Alonso.

"He hecho monólogos en otras ocasiones, el monólogo siempre es otro reto, pero este texto en concreto para mí ha supuesto, por ahora, yo creo que el texto más difícil y el espectáculo más difícil. No es un texto teatral, es un texto literario llevado a escena y además hemos tenido que ser muy respetuosos. No hemos podido hacer cambios, porque los herederos y los dueños de los derechos nos lo han permitido, con lo cual también es un reto", ha reconocido.