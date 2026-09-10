Arcángel o Farru completan la programación de la novena temporada de Flamenco Real: "El arte más importante de España"

Gabriel de la Tomasa (cante), Salomé Ramírez (baile) y Álvaro Mora (guitarra) - JAVIER DEL REAL - TEATRO REAL

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Arcángel o Farru son algunos de los que completan la programación de la novena edición de Flamenco Real, un ciclo que reunirá entre el 28 de octubre de 2026 y el 25 de junio de 2027 a 18 grandes figuras del género en el Salón de Baile del Teatro Real.

"Es el arte más importante que existe en España y el Teatro Real es la institución cultural más relevante en España. Por lo tanto, teníamos que encontrarnos y llevamos nueve años de ese encuentro", ha celebrado el director general del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer Laita, este jueves.

Así, la programación está compuesta por nueve producciones y 31 funciones y contará con otros nombres como Gabriel de la Tomasa; los bailaores Juan de Juan, Susana Lupiáñez 'La Lupi', Gema Moneo, Miguel Fernández Rivas 'El Yiyo', Cynthia Cano, María Moreno, Salomé Ramírez, Eduardo Guerrero, Fuensanta 'La Moneta' y Lucía Álvarez Howard 'La Piñona'; y los guitarristas Daniel Casares, Benito Bernal, Antonio Sánchez, Álvaro Mora y Diego Antonio Fernández Montoya 'Pino Losada'. Las entradas se han puesto a la venta este mismo jueves.

García-Belenguer ha subrayado el compromiso de la casa con el género jondo y ha asegurado que si el Real es el "teatro más grande del mundo" es porque "toca todo". "Ópera, ballet, clásica, conciertos y flamenco", ha añadido para después recordar que en estos nueve años han sumado casi 100.000 espectadores.

De nuevo en esta temporada de Flamenco Real las peñas tendrán un papel protagonista y amplía la alianza. En ese sentido, la representante de la Peña Juan Breva de Málaga, Susana del Río, ha puesto en valor el papel de estas asociaciones tradicionales.

"Las peñas han mantenido y propagado socialmente el flamenco tras la desaparición de los cafés cantantes. Para nosotros, colaborar con el mejor teatro del mundo de la mano de Solana es una garantía de éxito total", ha dicho.

Por su parte, el director general adjunto del Teatro Real, Borja Ezcurra, ha remarcado la vocación exterior del proyecto que busca llevar "la Marca España" fuera de las tablas.

Ezcurra ha repasado el recorrido exterior del ciclo, que ha sumado más de 250.000 espectadores en Estados Unidos, la presencia en China en 2024, la Expo de Osaka en 2025 --con cerca de 60.000 asistentes-- y la próxima parada en India este mes de diciembre con motivo del 70º aniversario del año dual España-India.

Esta edición arrancará con Arcángel, según ha detallado el presidente de SO-LA-NA, Aurelio Solana. "En sus tres espectáculos va a cantar a capela, sin amplificación, en el Salón de Baile. Verlo con ese silencio va a ser algo épico y memorable", ha precisado.

De hecho, en un mensaje grabado enviado a la presentación, el propio Arcángel ha agradecido "el privilegio de ser el primero" del ciclo y ha puesto de relieve la importancia de que "un sitio tan emblemático albergue la música más universal".

Tras el arranque de Arcángel, la programación contará con Juan de Juan, Daniel Casares y La Lupi en noviembre; Gema Moneo y Gabriel de la Tomasa en diciembre; El Yiyo y Cynthia Cano en enero; María Moreno y Benito Bernal en febrero; Farru y Antonio Sánchez en marzo; Salomé Ramírez y Álvaro Mora en abril; Eduardo Guerrero y Pino Losada en mayo; y el cierre de La Moneta y La Piñona en junio.