El Ballet Nacional de España hechizará este viernes a la Universidad Carlos III con 'El amor brujo', de Manuel de Falla

Los días 15 y 16 de mayo la Universidad Carlos III de Madrid acogerá la emblemática obra de Manuel de Falla en su Auditorio, en el Campus de Leganés. - BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El escenario de la Universidad Carlos III de Madrid acogerá este viernes, 15 de mayo, y este sábado, 16 de mayo, la obra 'El amor brujo', de Manuel de Falla, interpretada por el Ballet Nacional de España y la orquesta de la entidad académica, bajo la dirección de Manuel Coves.

En la versión participarán la cantaora Esperanza Fernández y la narradora Ana Hernández Sanchiz y los primeros bailarines del Ballet Nacional de España: Inmaculada Salomón, Débora Martínez, Miriam Mendoza, Eduardo Martínez y Matías López.

El director del Ballet Nacional de España, Rubén Olmo, recrea 'El amor brujo' dándole una visión actual y personal de esta obra clásica. "Este nuevo ballet es una metáfora sobre el amor, que es un elemento que no se puede controlar. Al amor hay que dejarlo libre, que fluya. Hay que sentir su libertad. Es un guiño a la libertad del amor. Todo queda donde tiene que estar. En el amor libre y verdadero", ha explicado Rubén Olmo.

A medio camino entre el monodrama, el ballet y la suite de concierto, 'El amor brujo' es una de las partituras más emblemáticas del repertorio orquestal español y su 'Danza ritual del fuego', su página más popular.

Reescrita en numerosas ocasiones -entre 1915 y 1925- en distintos formatos, la obra está abierta permanentemente a la creación y la reinvención, así como a la colaboración de artistas con raíces flamencas.