Bruselas advierte a la Bienal de Venecia de que le suspenderá dos millones en financiación si deja participar a Rusia

Archivo - Una persona sostiene un teléfono con el logotipo del la Bienal de Venecia frente al sitio web. - Europa Press/Contacto/Timon Schneider - Archivo

BRUSELAS, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europa ha insistido en su condena a la participación de Rusia en la 61.ª edición de Exposición Internacional de Arte organizada por la Bienal de Venecia, y ha amenazado nuevamente a la organización con retirar la financiación que el Ejecutivo comunitario mantiene actualmente, que asciende hasta los dos millones de euros.

En una rueda de prensa desde Bruselas, el portavoz de Defensa, Soberanía Tecnológica y Desinformación de la Comisión, Thomas Regnier, ha criticado la decisión de la Bienal de Venecia de permitir a Rusia que participe en la muestra de arte, esgrimiendo que para la UE la cultura debe fomentar la democracia, la diversidad o la libertad, valores que "no se respetan en la Rusia de hoy".

El portavoz ha detallado que la Comisión apoya a la Fundación Bienal con un proyecto en curso de dos millones de euros que busca apoyar a productores de cine en el uso de la realidad virtual y que, "como ocurre con cualquier acuerdo de subvención", el Ejecutivo comunitario se reserva el derecho de terminar o suspenderlo si se incumplen los "estándares éticos y valores de la UE".

"Está en juego la subvención, un proyecto en curso de dos millones de euros. Cada vez que hay un acuerdo de subvención, los beneficiarios tienen que cumplir con diferentes disposiciones, como estándares éticos y valores de la UE", ha proseguido su explicación, añadiendo que la violación de los términos del contrato la determinará los servicios jurídicos de la Comisión.

Eso sí, Regnier ha aseverado que por el momento la Comisión "no está en modo de análisis" y que se está limitando a condenar "una decisión que no está en línea" con los valores de la UE. Más adelante los servicios jurídicos sí podrían determinar si se han violado los términos del contrato y en ese caso suspender la financiación.

LA BIENAL RECHAZA "CUALQUIER FORMA DE EXCLUSIÓN"

Las declaraciones de la Comisión Europea tienen lugar después de que la Bienal de Venecia anunciara el pasado viernes la lista de países participantes en la 61.ª edición de Exposición Internacional de Arte, entre los que se incluía Rusia.

En un comunicado de prensa, la organización afirmó que la Bienal de Venecia "es una institución abierta" y que "cualquier país reconocido por la República Italiana puede solicitar participar de forma independiente", recordando que incluso otros años países no reconocidos por las autoridades italianas "han encontrado maneras de participar y expresarse" en el marco de la exposición.

"En respuesta a las comunicaciones y solicitudes de participación de los países, la Bienal de Venecia rechaza cualquier forma de exclusión o censura de la cultura y el arte. La Bienal, al igual que la ciudad de Venecia, sigue siendo un espacio de diálogo, apertura y libertad artística, que fomenta la conexión entre pueblos y culturas, con la firme esperanza de que cesen los conflictos y el sufrimiento", esgrimió la bienal veneciana.

En reacción al anuncio de la participación de Rusia, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea (CE), Henna Virkkunen, y el comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, condenaron la participación de Moscú.

Ambos comisarios calificaron la decisión de la Bienal de Venecia como "incompatible" con la respuesta de la UE a la "brutal agresión de Rusia" contra Ucrania, y avisaron de que si sigue adelante con ella examinarán medidas restrictivas, incluida "la suspensión o la cancelación" de la subvención comunitaria a la Exposición Internacional de Arte de Venecia.