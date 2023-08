Carles Sans (Tricicle) se ríe de sí mismo en '¡Por fin solo!: "Ahora cuesta más reírse de según qué o quién"

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El humorista Carles Sans, ex miembro de Tricicle, se sube al escenario del Teatro Reina Victoria (Madrid) el próximo 6 de septiembre para presentar '¡Por fin solo!', su nuevo espectáculo en el que se ríe de sí mismo y en el que desvela anécdotas profesionales y personales.

"Ahora cuesta más reírse de según qué o según quién. Antes se podía bromear con bastantes cosas, ahora hay un segmento de cosas en las que sabes que te puedes meter en un territorio complicado", ha lamentado el humorista en una entrevista con Europa Press.

El humorista defiende que el humor "debe ser el que cada humorista crea que puede hacer divertir a un público determinado". Aunque señala que "el humor no debe ser blanco ni nada", también ha recordado que en Tricicle nunca utilizaron un "humor hiriente". "Era humor para todo el mundo", ha afirmado.

Carles Sans, después de más de 40 años de carrera, se enfrenta por primera vez al público solo y deja a un lado el peculiar sello de Tricicle (el silencio) para hacer uso de la palabra. El grupo humorístico cerró su carrera a finales de 2022, pero Sans decidió seguir en solitario porque no se veía retirado del oficio que le gusta.

"Cuando la compañía dice 'hasta aquí', tú te planteas muchas cosas, entre ellas, qué haces con tu vida. Yo no me veía todavía retirado de un oficio que me apasiona", ha explicado.

Este nuevo proyecto, según reconoce, es "muy arriesgado" porque ofrece otro tipo de contenido diferente al que hacía con Tricicle. "Al principio había una especie de recelo y en cierto modo sabía que me la estaba jugando un poquito, pero estoy muy satisfecho por el resultado tan estupendo que está teniendo", ha indicado.

'¡Por fin solo!' ya se ha estrenado en Barcelona, Donosti o Santander, donde ha reunido a más de 70.000 espectadores, como ha asegurado, y afirma que hace reir al público "cuatro o cinco veces por minuto". Las primeras actuaciones que ha hecho en solitario, según ha confesado, se le hicieron "raro" y le dieron "mucho respeto".

"Yo siempre he pensado que la gente que hace espectáculos solos son muy valientes porque no tienen ninguna ayuda. Estás solo ante el peligro", ha apuntado. Sin embargo, añade que ya ha superado ese miedo inicial al ver cómo disfruta el público. "Cuando ves al público reírse, eso te da mucha confianza y el hecho de apoyarte también en la palabra, y no solo en gestos, ha ayudado a superar ese miedo", ha agregado.

PREMIOS

Por otro lado, el humorista se ha referido a los premios que se otorgan a los artistas y considera que, por lo general, suelen llegar al inicio y al final de las carreras. En concreto, ha recordado el Premio Max de Honor que recibió Tricicle el pasado mes de abril.

"Fue un reconocimiento a una carrera. Yo tengo la teoría de que en la carrera dilatada de los artistas, los premios vienen al principio y luego al final. Al principio porque eres la relevación y la novedad y cuando dices que te vas, la evidencia hace que digan 'a estos hay que darles un premio por lo que han sido'", ha detallado.