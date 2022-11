La Compañía Nacional de Danza regresa mañana a los Teatros del Canal con dos estrenos absolutos en un programa triple

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Compañía Nacional de Danza (CND), dirigida por Joaquín de la Luz, regresa en diciembre a Teatros del Canal con un programa triple que constará de siete funciones e incluye dos estrenos absolutos.

Las funciones tendrán lugar del 1 al 8 de diciembre, entre ellas los estrenos de 'Where you are, I feel', del joven coreógrafo Valentino Zucchetti, con música de Edvard Grieg, y 'Passengers Within', nueva creación de Joaquín De Luz, con música de Philip Glass.

Además, se ofrecerá la pieza de Ricardo Amarante, 'Love Fear Loss', estrenada antes del confinamiento y que contará con música de de Edith Piaf, Jacques Brel y Charles Dumont, así como con el piano de Marcos Madrigal en directo.

El director de la CND ha destacado que el programa que se presenta en Teatros del Canal "demuestra su versatilidad, talento y calidad artística".

Se trata de "tres piezas que llevarán al público por un recorrido estilístico y de las que seguro todos se llevarán algo precioso a casa", ha aseverado en un comunicado de la compañía.

De la Luz, quien celebra su cuarta temporada al frente de la CND, ha subrayado, además, que ahora está "dando fruto" lo sembrado. "Ese proceso de unificar una compañía, que estaba claramente partida en dos (contemporáneos y clásicos), gracias al trabajo en el estudio y las incorporaciones al repertorio, es un gran logro", ha aseverado.