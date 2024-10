El consumo de pódcasts en España se dispara más de un 30% en el último año, según Spotify

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consumo de pódcasts ha crecido de más del 30% en el último año en España que, con el videopódcast como formato estrella, ya está entre los cinco países europeos que más escucha pódcasts. Así lo revelan los datos presentados por Spotify en 'Next in Podcast' el evento organizado por la compañía de audio en streaming, primero dedicado al mundo del pódcast en España, en el que creadores de contenido y agentes relevantes de la industria han presentado sus novedades y analizado evolución del sector.

El pódcasts en España sigue al alza y su consumo ha experimentado un notable incremento de más del 30% en el último año. De hecho, según los datos facilitados por Spotify, uno de cada tres usuarios de la plataforma en España ya escucha pódcasts, lo que posiciona al país entre los cinco primeros de Europa en términos de usuarios activos y horas de escucha. Además, los datos también indican que los pódcasts creados en España han incrementado su audiencia en más de un 40%.

En cuanto a las últimas tendencias de consumo, el videopódcast destaca como formato estrella. Así, el porcentaje de usuarios que consumen videopódcasts en la plataforma ha crecido más de un 70% en España en el último año, y nueve de cada diez usuarios los ve en primer plano. Estos datos convierten a España en el segundo país de Europa con mayor velocidad de crecimiento en este formato.

Esta tendencia también se observa a nivel internacional, donde el consumo de contenidos en vídeo ha experimentado un incremento cercano al 50%. La 'generación Z' destaca como la protagonista de este crecimiento, con un aumento de más del 130% en su consumo de contenido en formato vídeo durante el último año.

AUDIENCIA, MONETIZACIÓN Y VÍDEO

"La inversión en tecnología es fundamental para asegurar que la experiencia de escucha sea lo mejor posible. En Spotify pretendemos que los creadores sean dueños de sus carreras y puedan vivir de ello", asegura Eduardo Alonso, Head of Podcast para el sur y este de Europa en Spotify.

Alonso ha señalado cuáles los "tres pilares fundamentales" de su estrategia en este ámbito. "La audiencia, la monetización y el vídeo. Creemos que es un buen momento para apostar por el videopódcast y la respuesta de la audiencia lo demuestra, ha sido arrolladora. De hecho, en la actualidad, 12 del 'top 20' de los pódcasts más escuchados en España producen su contenido también en vídeo", destaca.

En esta misma línea, Federica Tremolada, directora general de Spotify en Europa, apunta que la base fundamental de la estrategia de la compañía en este ámbito "es aprovechar al máximo el potencial de la creatividad humana" para brindar "a millones de creadores la oportunidad de vivir de su talento y a miles de millones de fans la oportunidad de disfrutar e inspirarse en él".

"Con 'Next in Podcast', buscamos llevar esta misión a la práctica, ofreciendo a los creadores todas las herramientas que necesitan para prosperar y conectar mejor con su audiencia, mientras garantizamos que nuestros usuarios disfruten de la mejor experiencia posible en nuestra plataforma", subraya.

'ESTIRANDO LA RUINA', UN CROSSOVER ÚNICO

En 'Next in Podcast', primer evento en España dedicado al mundo del pódcast creado por Spotify en colaboración con PRISA Audio, se han dado cita algunos de los agentes más relevantes de la industria, entre los que se encuentran Álex Benlloch ('Nude Project Podcast'); Marian Rojas Estapé ('El Podcast de Marian Rojas Estapé'); Albanta San Román y Ángela Henche ('Keep it Cutre'); así como RNE Audio y la productora True Story, quienes han compartido sus últimos lanzamientos, su experiencia en la industria y su punto de vista respecto al futuro y la evolución del sector.

El evento, que ha contado con diversas mesas redondas para abordar aspectos como el poder del pódcast como altavoz del cambio social, las nuevas formas de consumir actualidad o los modelos de negocio en torno al pódcast, ha estado presentado por Carolina Iglesias, cómica, guionista y creadora de contenido, y ha contado con el patrocinio de CUPRA, Mahou, Pernod Ricard y Hola Coffee.

El broche de oro a 'Next in Podcast' lo han puesto Carolina Iglesias, Victoria Martín, Ignasi Taltavull y Tomás Fuentes, quienes han hecho disfrutar a los asistentes de un pódcast en directo: 'Estirando la Ruina', un 'crossover' único en vivo entre los creadores de 'La Ruina' y 'Estirando el chicle', presentado por Laura Márquez, guionista de este último.

Además, Spotify ha presentado su nuevo programa RADAR Creators, que fomenta el crecimiento de creadores emergentes de audio y vídeo. El programa se lanzó en 2023 como RADAR para Podcasters y es una extensión del programa RADAR para Artistas. Así, RADAR Creators ofrece un conjunto de herramientas de marketing, promocionales y editoriales para impulsar el crecimiento de los creadores y fomentar la nueva generación de auténticos embajadores de Spotify. 'ConPdePodcast', 'La Crónica Oscura', 'Las Auténticas Señoras de la Calle Lista', 'Tu amiga psicóloga' y 'Sobran Las Palabras Podcast' son los cinco pódcasts que forman parte de RADAR Creators este año.

AVALANCHA DE NOVEDADES

En 'Next in Podcast' se han presentado algunas de las novedades que verán la luz en España y que estarán disponibles en el catálogo de pódcasts de Spotify. Así, PRISA ha presentado las principales novedades de la temporada 2024-2025 de Podium Podcast, SER Podcast y El País Audio. Entre ellas, destaca 'Mar de rabia', que verá la luz este viernes, 4 de octubre, y es el primer documental sonoro del proyecto europeo WePod liderado por Prisa Audio. Asimismo, la compañía lanzará un pódcast que homenajea a Jesús Quintero, una nueva ficción sonora sobre Manolito Gafotas o una obra escrita por Juan Mayorga y protagonizada por Georgina Amorós, entre otros proyectos.

PRISA también estrenará nuevas temporadas de proyectos tan exitosos como 'A solas con Vicky Martín Berrocal', 'Estirando el chicle', 'Nadie sabe nada', 'Saldremos mejores', 'Titania', 'Poco se habla!', 'Sin control', 'Criminopatía', 'Las hijas de Felipe', 'Sastre y Maldonado', 'La cena de los idiotés', 'La vida en jaque', 'Todo sobre tu madre' o 'Arsénico caviar', entre otros.

Por su parte, RNE Audio ha dado a conocer otros grandes estrenos que verán la luz: 'Así Somos', un pódcast junto a Molo Cebrián, y la nueva temporada de 'Mañana Más', con Ángel Carmona. Además de nuevos capítulos de 'Hey!', un pódcast sobre Julio Iglesias para "hablar de otras cosas". Y 'Abogadas', un spin-off en pódcast de la serie de televisión RTVE, donde Inés Hernand conversa con las abogadas protagonistas de la serie: Manuela Carmena, Cristina Almeida y Paca Sauquillo.

Además, Marían Rojas Estapé ha estado presente en Next in Podcast para presentar la nueva temporada de 'El Podcast de Marian Rojas Estapé', sobre cómo reconectar con nosotros mismos y recuperar la atención que hemos perdido. Asimismo, el pódcast 'Nude Project' también ha arrancado su nueva temporada, y ha puesto en valor la importancia de crear una identidad de marca, más allá de un producto, utilizando las nuevas formas de comunicación, uno de los pilares de su éxito. Del mismo modo, Albanta San Román y Ángela Henche, de 'Keep it Cutre', estrenan nueva temporada y han aprovechado en el evento para hablar sobre los inicios de su pódcast y el gran crecimiento que ha experimentado.

Otros proyectos que pronto se estrenarán son la nueva temporada de 'Hechos Reales', el pódcast producido por True Story, del cual se publicarán algunos de los episodios de la primera temporada en diferentes idiomas. También 'Misterio en...', la primera franquicia de True Story que nace del ya mítico pódcast 'Misterio en La Moraleja'. Por último, 'La Bala Mágica', una ficción thriller con actores como Irene Escolar, Silvia Abascar, Roberto Álama y Carlos Peguer, que se estrenará el próximo 17 de octubre.