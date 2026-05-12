El coreano Jongjin Park, Craft Prize de 2026 de la Fundación Loewe por su obra 'Strata of Illusion'

La obra 'Strata of Illusion' del coreano Jongjin Park, Craft Prize de 2026 de la Fundación Loewe - FUNDACIÓN LOEWE

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El artista coreano Jongjin Park ha sido galardonado con el Craft Prize de 2026 que otorga la Fundación Loewe por su obra 'Strata of Illusion'.

Park ha sido elegido entre 30 finalistas por un jurado conformado por 12 figuras destacadas del mundo del diseño, la arquitectura, la crítica y el comisariado de museos, incluyendo a Frida Escobedo, Patrica Uquiola, Abraham Thomas y Olivier Gabet, además de los directores creativos de LOEWE, Jack McCollough y Lazaro Hernandez.

"La obra en forma de asiento de Jongjin Park explora la tensión entre control y colapso: una masa densa y rectilínea formada por miles de capas de papel superpuestas y recubiertas de barbotina de porcelana en distintos colores", ha explicado la Fundación Loewe en un comunicado.

Durante la cocción en horno, el papel se quema y la masa cede, colapsando sobre sí misma y deformándose mientras el calor y la gravedad van dando forma a la estructura final.

Por otro lado, el jurado también ha otorgado dos menciones especiales. Una al colectivo Baba Tree Master Weavers (Mary Anaba, Charity Aveamah Atuah, Christiana Anaba Akolpoka, Asakiloro Aduko, Mary Ayinbogra, Teni Ayine, Subolo Ayine y Punka Joe) x Álvaro Catalán de Ocón (Ghana / España, 1975) por su obra 'Frafra Tapestry'.

Se trata de un tapiz de gran formato y factura comunal que es un "documento antropológico vivo" que se inspira en fotografías aéreas de una aldea tradicional de la región gurunsi de Ghana. Los planos arquitectónicos se alzaron en Madrid y la obra textil se elaboró posteriormente en Ghana por la maestra tejedora Mary Anaba y los maestros tejedores del colectivo Baba Tree con técnicas tradicionales de cestería, empleando hierba elefante natural y teñida.