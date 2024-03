Creadoras reivindican la autoría femenina: "Es un problema pensar que lo masculino es universal y lo femenino es nicho"

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Creadoras españolas han reivindicado la autoría femenina en la Cultura y han pedido "romper" los esquemas mentales que asocian la "universalidad" con los gustos masculinos y las obras de autoras femeninas son "nicho".

"Pensar que lo masculino sí es universal y lo femenino es nicho es un problema", ha señalado este martes la cineasta Inés de León, que ha participado en una mesa redonda sobre la lucha por la igualdad en el ámbito de la autoría, organizada por la SGAE, en homenaje a las creadoras.

La cineasta ha participado en la charla '¡Creadora tenías que ser!', moderada por la periodista Marta Fernández, en la que también han colaborado la coreógrafa Sara Cano, la compositora Sheila Blanco y la editora musical Patricia Varas.

Inés de León ha reconocido que en su sector aún queda "mucho" por hacer para lograr la igualdad y considera que es importante que los hombres reparen en ello porque "son los que tienen al alcance de su mano la solución".

"Siempre siento que la meta de la igualdad es un tema de conversación de nicho. Me gustaría que a Álex de la Iglesia le pregunten si queda mucho por hacer en el mundo del cine", ha indicado.

Al respecto, Marta Fernández ha criticado que a "los otros", en referencia a los hombres, se les olvida de lo que son capaces las mujeres. "A veces corremos el peligro de quedarnos en un nicho y a los otros se les olvida que podemos hacer cualquier tipo de producto cultural para todo el mundo en todo el mundo", ha afirmado.

En esta línea, Sheila Blanco ha aludido a una frase de Almudena Grandes que dijo que "no existía la literatura femenina ni la literatura masculina" para argumentar que "no hay artes para hombres ni para mujeres". "Lo que se está viendo ahora es que hay material y creaciones de mujeres que cuentan historias de mujeres", ha señalado.

Por su parte, la coreógrafa Sara Cano ha precisado que hay "más afinidad" en el mundo de la danza por parte del género femenino que masculino, algo que cree que es "inevitable". "Lo que podemos hacer es seguir aportando nuestro granito de arena para sacudir mentes y mover a las personas", ha comentado.

Por otro lado, las creadoras han hecho alusión a que las mujeres tienen una vara de medir distinta a la de los hombres y sienten que se les exige más a la hora de sus producciones. "Se nos requiere una dosis más de valentía. Se nos exige mucho más y el error está más penalizado por ser mujer", ha asegurado Sheila Blanco.

En este sentido, Sara Cano ha refrendado la opinión de su compañera y ha añadido que las mujeres, además, tienden a la "autoexigencia". "Esa autoexigencia contribuye a que se nos exija más. Esa necesidad de querer dar la mejor versión de nosotras empeora mucho la situación", ha apuntado.

Por su parte, Patricia Varas ha comentado que en el mundo discográfico ha sentido el prejuicio de ser una mujer en un sector en el que predominan los hombres. "Cuando empecé a trabajar era muy jovencita y no tenía nada que ver con los directivos del resto de compañías. Un millón de veces he querido dejarlo pero, me he levantado las mismas veces por la autoexigencia", ha indicado.