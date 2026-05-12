Cultura adjudica en 102.300 euros la campaña de promoción del Bono Cultural Joven para 2026

Archivo - Jóvenes disfrutan de un concierto. - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha adjudicado en 102.300 euros el servicio de creatividad, diseño y producción de la campaña de promoción del Bono Cultural Joven para 2026, según publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Ministerio ha seleccionado entre las 16 propuestas que concurrieron al concurso la presentada por la agencia 21 gramos marketing de peso S.L.

Del total de la ofertas presentadas, 14 correspondían a pequeñas y medianas empresas. El valor de la oferta de mayor coste presentada ascendió a 140.030,7 euros y el de menor a 79.000 euros.