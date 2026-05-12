Cultura destinará más de 25 millones a la gestión tecnológica y pagos del Bono Cultural Joven hasta 2029

Archivo - Un joven escoge un libro en una librería. - EUROPA PRESS - RICARDO RUBIO - Archivo

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Cultura a adquirir compromisos de gasto plurianual para garantizar la continuidad de la gestión del Bono Cultural Joven entre 2027 y 2029, tras la reorganización interna del programa aprobada este año.

En concreto, el Ejecutivo ha dado luz verde a la modificación de los límites de gasto previstos en la Ley General Presupuestaria para adaptar el encargo suscrito con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) y el convenio con Correos vinculados a la gestión del programa.

La medida se produce después de que el Real Decreto 403/2025 redistribuyera las competencias del Bono Cultural Joven desde la Subsecretaría de Cultura a la Dirección General de Derechos Culturales.

Según explica el Gobierno, esta reorganización hace necesario modificar tanto la infraestructura tecnológica como los sistemas de gestión y pago de las ayudas.

El acuerdo contempla autorizar compromisos máximos de gasto de 8,68 millones de euros para 2027, 4,99 millones para 2028 y 1,51 millones para 2029. Dentro de estas actuaciones, el Ministerio prevé destinar cerca de 16,9 millones de euros entre 2026 y 2029 a la FNMT para la gestión tecnológica del programa y otros 8,04 millones a Correos para la facilitación y gestión de los medios de pago del Bono Cultural Joven.

El Ejecutivo precisa que la autorización resulta necesaria al no existir todavía crédito inicial para 2026 en la aplicación presupuestaria correspondiente.