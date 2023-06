La cultura respira tras el anuncio de Feijóo de mantener un Ministerio propio: "Es algo que tiene que existir"

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sector cultural, que se había mostrado muy crítico con las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuestionando el futuro del Ministerio de Cultura, ha respirado tras el anuncio hecho este viernes por el dirigente gallego de darle al sector "rango ministerial" propio.

A lo largo de las últimas semanas, diversos representantes del sector como actores, escritores o músicos consultados por Europa Press habían cuestionado que esta supresión fuese algo beneficioso para la cultura. El futuro del Ministerio de Cultura estaba en el foco del debate respecto al PP, especialmente tras las palabras del propio Núñez Feijóo, quien propuso en una entrevista reducir algunos ministerios como el de Igualdad o el de Cultura.

"A mí me preocupa que no lo haya, como también me preocupa que no haya un Ministerio de Igualdad, aunque es verdad que nos quejamos mucho. Pero es que se nos hace poco caso, sobre todo a los músicos", se lamentaba en una entrevista con Europa Press el músico Pancho Varona ante la perspectiva de la supresión del Ministerio.

Otro de los críticos con esta posibilidad en estas semanas previas ha sido el músico Sen Senra, quien afirmaba que solo se puede decir que "la cultura hay que protegerla". "La cultura en general es la cosa más bonita que pueden tener los humanos. Hay que cuidarla", resaltaba en una entrevista.

El actor Karra Elejalde aseguraba no importarle ninguna decisión de los políticos en cuanto a la cultura. "Me la suda lo que piense Feijóo porque tengo pensamiento propio. Además, me la suda lo que piensen de la cultura todos", aseguró el actor, repitiendo en varias ocasiones que se la "suda" lo que digan los políticos porque no es "permeable" a lo que dicen.

UN SECTOR "VITAL"

También la banda gallega de indie Triángulo de Amor Bizarro reivindicaba el sector de la cultura como "vital" en España y Europa. "Cargarse el Ministerio de Cultura es una medida electoralista, equivocada y muy paleta, con perdón", lamentó el guitarrista y vocalista de la banda, Rodrigo Caamaño.

Para el miembro del grupo gallego, la medida era "tan absurda" y planteada "sin ningún tipo de cabeza", que no creía que el PP la fuese a llevar a cabo si lograba formar gobierno tras las elecciones generales del 23 de julio.

En este sentido, Caamaño reivindicó la cultura como una herramienta que "da armas a la gente para poder decidir, para saber cuando te están engañando, cuando te están diciendo la verdad, para conocer". "Y el conocimiento es lo único que los humanos tenemos contra las fuerzas del sistema", añadía.

"REPENSAR" LA CULTURA INSTITUCIONAL

El actor Brays Efe se refirió a la propuesta del líder del PP con ironía. "Su propuesta es quitar el Ministerio de Cultura y unirlo a otro. Gracias, Feijóo de verdad. Menos mal que por ahora no ha llegado al poder", bromeaba.

Otro actor, Javier Botet, dudaba de si la medida podría ser "práctica". "Es ser sincero, porque la otra forma parece más de aparentar y no termina de funcionar. Aquí en España, en comparación con otros países, se aporta muy poco al arte. Es ridículo", apuntaba.

El escritor y guionista Bob Pop admitía no estar "sorprendido" de que Feijóo sugiriese el cierre del Ministerio de Cultura si gobierna porque "la derecha no se ha caracterizado por una defensa brutal del sector", al tiempo que consideraba que se debe "repensar" la cultura institucional.

"Yo creo que tiene que existir el Ministerio de Cultura pero también tiene que haber otra forma de tener la Cultura, que no sea solo institucional", alertaba.