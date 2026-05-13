Los directores del Prado y del Reina Sofía conversarán juntos sobre cuál es el papel de los museos en la sociedad actual

Los Directores Del Museo Del Prado Y Del Museo Reina Sofía, Miguel Falomir Y Manuel Segade, Respectivamente. - EUROPA PRESS

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Los directores del Museo del Prado y del Museo Reina Sofía, Miguel Falomir y Manuel Segade, respectivamente, conversarán el próximo lunes 18 de mayo con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos, para abordar el papel de las pinacotecas en la sociedad actual.

Bajo el lema 'Museos uniendo un mundo dividido', ambas instituciones celebrarán el Día de los Museos con esta charla que tendrá lugar en el Auditorio del Reina Sofía.

Así, será moderada por el periodista y poeta Antonio Lucas y en ella los máximos responsables de las dos grandes instituciones culturales compartirán sus reflexiones sobre la gestión artística y profundizarán en cómo los museos pueden servir de punto de encuentro ante las "tensiones" sociales actuales.