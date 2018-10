El escritor Antonio Rey afirma que los institutos funcionan "gracias a la vocación" de los profesores

Actualizado 26/01/2007 16:32:25 CET

El escritor y profesor de secundaria José Antonio Rey, afirmó hoy en Madrid durante la presentación de su novela 'Un instituto con vistas' (editado por Ediciones Irreverentes), que pese a todos los problemas que sufre la educación obligatoria, el "instituto funciona gracias a la vocación" de los docentes". También aseguró que este relato "ridiculiza" a todo el sistema educativo.

El relato es una novela que refleja "desde el esperpento" a todos los colectivos implicados en la educación y sirve como "llamada de atención" para "tomar conciencia" de que se esta formando a alumnos que "teóricamente saben leer y escribir", pero que en el fondo "son analfabetos", explicó Antonio Rey.

Además reconoció que su libro esta hecho para padres, profesores y alumnos, mostrándose seguro de que a los últimos "no le gustará" porque les "obliga a leerlo con el diccionario delante", y por ello ha incluido con cierta "mala fe" abundante vocabulario técnico y preciso. Sobre el carácter de su obra, Antonio Rey destacó que el relato se articula "con mucho humor" y vertebra "desde la parodia", al estilo de la "cinematografía" de José Luis García Berlanga.

HARTO DE CAMBIO DE LEYES

También resaltó que el déficit de la educación actual es el "interés electoral" de los partidos políticos, que no abogan por una ley "consensuada" de larga duración, más preocupados en la "falacia de las estadísticas de aprobados" que en potenciar la calidad de la educación, confesándose como docente, "sentirse harto y cansado" de tanto cambio de legislación "cada vez que un partido sube al poder"

Antonio Rey se mostró muy crítico con la Ley Orgánica de Educación y su antecedente la LOGSE, porque éstas "no son buenas ni malas en sí misma" sino que "no funciona" en las grandes ciudades. También criticó que el "sistema de promoción" del alumnado, su "carácter obligatorio", la "perdida de autoridad" del profesorado y que no contempla convenientemente el problema de la adaptación de la inmigración en los institutos y la sociedad.

Como solución, recalcó que deben articularse medidas que permitan adaptar la ley a la particularidad del centro, y abogó por dar una atribución de disciplina al claustro de profesores y no tanto al Consejo Escolar del Centro -- ya que en su opinión integrar "orgánicamente a padres, alumnos y profesores es una forma de gobierno típicamente franquista"-- para solventar "la pérdida de autoridad" del profesor.

Sobre la polémica creada con el nuevo estatus de la asignatura de religión tras la aplicación de la LOE y su condición no evaluable, el autor de 'Un instituto con vistas" afirmó que este debate es "totalmente insustancial" porque la "religión es cultura", y abogó por una Historia de las Religiones con rigor. También aclaró que le "parece muy interesante" la alternativa 'Educación para la ciudadanía' pero matizando que ese currículo debe ser analizado a fondo.

Por último, explicó que la justicia no puede acabar con las agresiones a los profesores, puesto que éste es un "problema de los legisladores" y que deben ser ellos los que aporten leyes que potencien la disciplina en los centros.