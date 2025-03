La exposición de la Galería Jordi Pascual con obras de Picasso, Miró, Dalí y Barceló recibe más de un millar de visitas

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de personas han visitado la exposición que la Galería Jordi Pascual exhibe en la Fundación Manuel Benedito de Madrid coincidiendo con la Semana del Arte. Entre el medio centenar de obras que se exponen hasta el domingo 9 de marzo se encuentran piezas de Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí, Sam Francis, Antonio Saura, Manolo Valdés y Miquel Barceló.

Los aficionados y coleccionistas de arte moderno y contemporáneo pueden contemplar y adquirir algunas de las piezas. Entre las obras expuestas destacan 'Homme nu assis', de Picasso; 'Tots els dibuixos' de 1985, de Barceló; 'Le Lézard aux plumes d'or', de Miró; 'Matisse como pretexto', de Valdés; 'The Emperor's New Clothes', de Salvador Dalí; 'Téléphone et revolver', de Oscar Domínguez; 'Nº85', de Luis Feito; 'Angular I', de Pablo Palazuelo, y 'Stima', de Antonio Saura.

La exposición se enmarca en la programación de actividades que se están desarrollando en la capital con motivo de la celebración de la Semana del Arte y, según los organizadores, está contando con una "gran aceptación por parte de los visitantes, sorprendidos por el alto nivel de las obras expuestas y el contraste que generan con el entorno clásico e íntimo del espacio que acoge la fundación".