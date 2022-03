El filósofo Javier Gomá, sobre cultura de la cancelación: "Putin es un miserable, pero no tiene que ver con la cultura"

Gomá estrena su comedia 'El peligro de las buenas compañías' en el Teatro Reina Victoria

El filósofo, escritor y ensayista Javier Gomá, quien estrena este viernes 18 de marzo su nueva obra de teatro 'El peligro de las buenas compañías', ha cuestionado la cultura de la cancelación con artistas rusos, al entender que no tienen nada que ver en la decisión de invadir Ucrania.

"Putin es un miserable y un tirano despreciable, pero ¿Qué tiene que ver eso con la cultura rusa? Ya no digamos la cultura rusa de hace 50 años, 100 años o 150 años. ¿Qué vamos a enjuiciar la historia de un gran pueblo por lo que haga un tirano en este momento?", ha preguntado el autor en declaraciones a Europa Press.

Gomá ha reiterado la importancia de diferenciar a la administración rusa de sus artistas. "Yo lo que no haría es nada con Putin, pero con la grandísima cultura rusa no solamente es que no tengo ningún problema, es que la adoro", ha expresado el creador de la 'Tetralogía de la ejemplaridad'.

Asimismo, ha señalado que la cancelación a la cultura rusa le parece "una de esas tonterías a las que uno se tiene que enfrentar". "Siempre hay uno que quiere ir más lejos, siempre hay uno que quiere ser aplaudido por ser más recto que nadie", ha subrayado.

Por otro lado, pese a que las reivindicaciones del sector cultural con el 'No a la guerra' en esta ocasión "han sido menores", Gomá se ha mostrado "muy partidario de separar la cultura de la política". "La política va de poder, la cultura va de amor, de amor al arte, de amor a lo humano, de amor a la dignidad. Entonces, cuando la política coloniza la cultura, tenemos un problema, porque entonces aplica las leyes del amigo y enemigo, las leyes del poder", apostilla.

Además, ha explicado que los artistas, los dramaturgos y los directores, "son ciudadanos" y como ciudadanos "pueden opinar una cosa o la otra". "Pero que la cultura, en su conjunto, haga algo, a mí no me gusta: ni en una época, ni en otra. En cambio, sí me gusta que los ciudadanos se comprometan, que es distinto", ha destacado.

'El peligro de las buenas compañías' llega al Teatro Reina Victoria este 18 de marzo y estará disponible hasta el 2 de mayo. La obra, dirigida por Juan Carlos Rubio, cuenta la historia de dos parejas: las que forman las hermanas Lola (Carmen Conesa) y Julia (Miriam Montilla), con sus respectivos maridos, Tristán (Fernando Cayo) y Félix (Ernesto Arias).

Tristán, un abogado de prestigio, a punto de llegar a la cima de su carrera profesional, entra en una crisis conyugal por culpa de su cuñado, Félix, un individuo sin tacha, bondadoso y tierno, con quien se le compara continuamente. Entretanto, Lola, profesora de filosofía, desea emprender un nuevo negocio por su cuenta mientras que Julia se somete a una operación quirúrgica que ocultará con un divertido engaño a los otros tres.

Según ha explicado Gomá, 'El peligro de las buenas compañías' es una comedia que plantea "lo que pasa cuando tienes a tu lado una persona tan virtuosa que te abre juicio". "Tú estabas tan contento contigo mismo, los demás también contentos contigo, y de pronto se pone a tu lado una persona tan virtuosa que las comparaciones son inevitables y las condenas vienen instantáneamente", relata.

Asimismo, ha señalado que "no hay filosofía en el sentido de parrafadas o de monólogos o de planteamientos conceptuales o de un teatro tesis" y ha añadido que el público se va a encontrar con "risas, malentendidos, y juegos de palabra que están al servicio de un planteamiento que en sí es filosófico".