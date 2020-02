El hispanista Paul Preston: "Algunos acaparan la palabra España como si fuera suya"

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El hispanista Paul Preston, que ha entregado su legado 'a distancia' de la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, ha lamentado en el acto de entrega de este depósito que "algunos acaparen la palabra España como si fuera suya".

"Estos días hablo de Gran Bretaña como un desastre en todos los sentidos, pero no encuentro aquí un equivalente de gente que utilice o hable de monopolizar la palabra 'Inglaterra' de la misma forma que ocurre en España e incluso pasa todavía con la crisis catalana", ha lamentado el autor.

El autor ha hablado tanto de la situación española como del resto de política internacional, en un modo crítico. "Un mundo en que Trump puede mentir como miente y a la gente no le importa y Boris Johnson hace lo mismo, o en España la gente seguía votando al PP a sabiendas del nivel de corrupción...¿no es para desesperarse un poquitín?", ha ironizado ante los presentes.

En el caso del 'Brexit', con el que ha bromeado asegurando que "las mentiras tienen sus consecuenncias", entiende que este nuevo escenario que se abre en Reino Unido "es imposible de imaginar si no hubiera tanta tergiversación de la realidad". "Y la cosa es igual de nefasta aquí que en España", ha alertado.

Preston ha defendido al proceso de la Transición, lamentado que "ahora se suela hablar mal" de él. "Había que haber estado entonces, saber que la Transición se hizo en un ambiente no de terror, pero sí de miedo, y la gente no quiso otra Guerra Civil ni dictadura: es una cosa de la ciudadanía para no meter la pata demasiado pronto", ha indicado.

"Se hicieron muchos sacrificios, luego ha habido cosas lamentables: por ejemplo, cuando ya se había asentado la democracia a partir del 1982, no estuvo bien que se hiciera tan poco por la cuestión de la memoria histórica. Eso y la corrupción de los 90 sí que hice que cambiase la percecpión, aunque no del franquismo que fue nefasto", ha criticado.

LEGADO 'A DISTANCIA'

Este legado para la Caja de las Letras es el primero que se hace a distancia y que tiene un especial significado para el hispanista (Liverpool, 1946). Se trata de un ejemplar de su primera obra 'The Coming of the Spanish Civil War' ('La destrucción de la democracia en España'), publicado en 1978, que contiene anotaciones manuscritas de su maestro, el historiador Raymond Carr, a quien perteneció dicho volumen.

El libro de Paul Preston, quien por motivos de salud no ha podido venir a España, viajará a Madrid en un maletín rojo custodiado por Luis García Montero, que se encuentra desde este viernes en la capital del Reino Unido. El legado permanecerá guardado durante cinco años en la caja de seguridad número 1491 de la antigua cámara acorazada de la sede central del Cervantes.

Preston ha explicado que el ejemplar llegó a sus manos gracias a una amiga, a la que le donaron una colección de libros donde estaba este documentado ensayo histórico que analiza la Segunda República y rastrea los orígenes de la Guerra Civil española. "Es un libro que escribí hace muchos años, y con el que sigo de acuerdo", ha indicado Preston.