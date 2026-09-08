De lo insólito a Velázquez: la Galería de las Colecciones Reales estrena temporada mirando a lo extraordinario

Carta naval La Armada Invencible. Exposición Insólitas maravillas. - PATRIMONIO NACIONAL

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Galería de las Colecciones Reales abre la nueva temporada con una programación que amplía y enriquece su recorrido permanente a través de exposiciones temporales, piezas singulares y obras maestras procedentes de otras instituciones. Entre septiembre y diciembre, la Galería inaugurará tres nuevas exposiciones temporales y dará la bienvenida a obras de grandes maestros como Rubens y Velázquez.

La principal novedad será Insólitas maravillas, la nueva gran exposición temporal de la Galería, que abrirá sus puertas en diciembre y podrá visitarse hasta marzo de 2027 en la planta -3. Comisariada por Antonio Sánchez Luengo y patrocinada por la Fundación Banco Santander, la muestra explora cinco siglos de fascinación por lo extraordinario a través de piezas singulares de las Colecciones Reales.

La exposición parte del concepto de mirabilia, aquello capaz de despertar admiración por su rareza, excepcionalidad o capacidad para ampliar los límites de lo conocido. Así, propone descubrir cómo las Colecciones Reales han reunido, conservado y reinterpretado durante cinco siglos objetos extraordinarios, insólitos y cargados de simbolismo.

A partir de octubre, la línea 'Colecciones Reveladas' presenta 'El arte de guardar', una exposición cuyos comisarios son Mario Mateos y Ana García, y que muestra estuches, arquetas, cajas y cofres que durante siglos han protegido piezas de las Colecciones Reales. Podrá visitarse en la planta -2 de la Galería hasta febrero de 2027.

En noviembre se inaugura 'La miniatura en las Colecciones Reales', comisariada por Carmen Espinosa, en la que se exhibe más de 150 piezas que reivindican la importancia de la miniatura como género artístico durante cuatro siglos, desde sus raíces en la iluminación medieval hasta su consolidación como disciplina independiente en el siglo XVI.

En el marco del programa 'La obra invitada' se incorporan a la Galería varias obras maestras. La primera llega el 16 de septiembre, procedente de la Fundación Casa Alba: se trata del retrato realizado por Pedro Pablo Rubens como copia del original de Tiziano Los emperadores Carlos V e Isabel de Portugal y podrá verse hasta enero de 2027.

En noviembre, la Galería recibe 'Felipe IV en marrón y plata', de Diego Velázquez, procedente de la National Gallery de Londres. El retrato, fechado entre 1631 y 1632, muestra al monarca con una indumentaria de gran riqueza y podrá visitarse hasta febrero de 2027.

En la planta de los Borbones, en el espacio dedicado a Isabel II, el 1 de octubre se inaugura la vitrina 'Obras invitadas del Museo del Romanticismo', que reúne trece piezas procedentes de esta institución del Ministerio de Cultura. La colaboración ofrece claves para comprender el contexto histórico, social y artístico del reinado de Isabel II y acerca al visitante a la transformación cultural del Romanticismo, más allá de sus manifestaciones artísticas y literarias.

PATRIMONIO NACIONAL ADQUIERE, PATRIMONIO NACIONAL RESTAURA

En el ámbito titulado 'Patrimonio Nacional Adquiere', la Galería expone desde este viernes 11 una de las últimas obras llegadas a las Colecciones Reales: un retrato de Carlos III realizado por Giuseppe Bonito. Representa al rey durante su etapa como Carlos VII de Nápoles y completa el relato de su trayectoria antes de llegar al trono español.

'Patrimonio Nacional Restaura' presenta un sofá que perteneció a los despachos privados del monarca en el Palacio Real de Madrid. Es de finales del siglo XVIII y fue diseñado por Gasparini con la ejecución de José Canops y Juan Bautista Ferroni. En su restauración se han recuperado color y elementos del diseño original.

Hasta el 12 de octubre permanecen además dos exposiciones temporales inauguradas en la Galería de las Colecciones Reales antes del verano: 'Tejiendo la vida cortesana. Tejidos y bordados de las Colecciones Reales y Brambila, pintor de los Reales Sitios'. Este mes finaliza también 'La precisión del tiempo. Relojes del siglo XIX en las Colecciones Reales', dentro del recorrido permanente.