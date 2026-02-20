Leonor Watling o Lucía Espín, protagonistas del festival 'Ellas crean' que contará con los museos estatales como sede

Archivo - Presentación de la película Musa con Leonor Watling - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El festival cultural 'Ellas crean' estrena formato, concentrando su programación en 10 días -del 5 al 15 de marzo- con protagonistas como Leonor Watling o Lucía Espín, entre otras mujeres que reivindicarán la creación femenina.

En esta edición, el Centro Cultural Eduardo Úrculo y cuatro grandes museos del Ministerio de Cultura -Museo Arqueológico Nacional, Museo Nacional de Artes Decorativas, Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico y Museo de América- serán las sedes de la cita.

'Ellas Crean' ofrecerá una panorámica sobre la actualidad de la creación de las mujeres en diversas disciplinas, como en música, danza, teatro y poesía.

Entre las citas del festival estarán actuaciones como las de Dácil González y Melania Olcina -Premio Nacional de Danza 2019 y 2023 respectivamente-, los conciertos de Leonor Watling & Leo Sidran y Lucía Espín o la lectura de 'La llama ebria. Antología de mujeres poetas del surrealismo', entre otras propuestas.

Otra de las protagonistas de la 22ª edición será la danza, que con el programa Danza en los Museos, llegará a los museos de Cultura. "Uno de los rasgos que definen a Ellas Crean es el compromiso, sostenido en el tiempo, que ha mantenido con la danza", ha declarado la directora de la cita, Concha Hernández.

"Un apoyo que se torna en símbolo de resistencia en esta edición reducida de 2026, con un 60% de su programación dedicado a esta disciplina. En esta 22 edición podremos disfrutar del enorme talento de coreógrafas y bailarinas que hemos visto crecer durante estos años", ha añadido durante la presentación.