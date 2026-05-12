Las meninas de Gloria Estefan, Paula Echevarría o Los del Río salen a subasta solidaria el próximo 18 de mayo

Archivo - Exposición Meninas Madrid Gallery 2025, a 15 de noviembre de 2025, Madrid (España). Hasta 34 esculturas de 1,80 metros de altura en forma de las Meninas de Velázquez vuelven a tomar las calles de cinco distritos de Madrid del 15 de noviembre al - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La subasta solidaria de Meninas Madrid Gallery, organizada por Setdart, reunirá el próximo 18 de mayo las obras reinterpretadas por artistas y personalidades como Los del Río, Paula Echevarría o Gloria Estefan con el objetivo de recaudar fondos para distintas causas sociales.

La iniciativa pondrá el broche final a la exposición urbana de las icónicas esculturas inspiradas en 'Las Meninas' de Velázquez, que durante las últimas semanas ha convertido las calles de Madrid en un museo al aire libre.

Entre las piezas que saldrán a subasta estará la Menina creada por el dúo musical Los del Río, inspirada en la cultura popular, así como la intervención de Paula Echevarría, centrada en la identidad y la tradición asturiana. También participarán la artista Guadalupe García, la comunicadora Erika de la Vega, la cantante Gloria Estefan y los presentadores Javi Nieves y Mar Amate, entre otros.

La edición de este año incorpora además dos obras centradas en la diversidad y la inclusión. Una de ellas ha sido diseñada por niños con autismo junto a la Fundación Autism Friendly y el CEIPSO Arquitecto Gaudí, mientras que otra, creada por Antonio Azzato, constituye la primera Menina Braille, concebida para ser descubierta a través del tacto.

Los beneficios de la subasta se destinarán en esta edición a la Fundación SOL (Safe On Line), Fundación ONCE, Fundación Autism Friendly y Fundación Porque Viven. La puja permanecerá abierta hasta el 18 de mayo a través de la plataforma de Setdart y permitirá participar a coleccionistas y particulares de distintos países.