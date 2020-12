Los 'mochufas' de Santiago Lorenzo saltan al teatro con la adaptación de 'Los asquerosos'

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sala Principal del Teatro Español acogerá desde el próximo 17 de diciembre la obra 'Los asquerosos', adaptación escénica del 'best seller' patrio escrito por Santiago Lorenzo y que contará con los actores Miguel Rellán y Secun de la Rosa en el reparto y David Serrano en la dirección.

'Los asquerosos', publicado por Blackie Books, ha vendido ya 150.000 ejemplares desde su lanzamiento hace más de dos años. El libro cuenta la historia de un joven asocial que decide marcharse a vivir al campo después de un siniestro incidente y que emplea un particular lenguaje a veces inventado, como es la expresión popular de 'mochufa'.

"Estamos invadidos por lo 'mochufa'. Desde Trump hasta la música, y mira que yo soy un loco de la música clásica y el jazz. Pero me paso la vida pidiendo que quiten la música, que está por todas partes y no sabemos estar en silencio. Estamos invadidos por la banalidad y el mundo va encaminado a lo 'mochufa' absoluto", ha explicado en rueda de prensa Rellán respecto a su particular visión de este término.

Para De la Rosa, lo 'mochufa' va desde "lo más leve", que entiende que pueden ser por ejemplo los turistas que se hacen la típica foto sujetando la torre Pisa, hasta algo "peor, alguien cada vez más intolerante". "Lo primero puede ser casi hasta gracioso, algo de desahogo, pero lo segundo es malo, juzgar todo o la ofensa continua por cualquier cosa", ha explicado.

En la obra --y en el libro-- los 'mochufas' son aquellas familias que van ocasionalmente al pueblo donde se cobija Manuel, Zarzahuriel, para romper con su tranquilidad habitual. El protagonista ha decidido marcharse ahí para huir de una posible acusación de homicidio --involuntario--, siguiendo el consejo de su tío.

Pese a que la novela es un monólogo constante de Manuel, esta adaptación de Jordi Galceran y Jaume Buixó trasncurre a través de conversaciones telefónicas de tío y sobrino. Tampoco la idea es la de "hacer un elogio de la vida del campo", sino la de indagar en "la soledad como camino a la felicidad", usando el humor.

"Lorenzo siempre habla de personajes que sufren mucho en la sociedad, por el materialismo o las relaciones distantes. Pero no dice que en el campo se viva mejor que en la ciudad", ha explicado Serrano. Rellán también ha incidido en esta idea de la felicidad a través de la precariedad.

"Aquí hay tomate. ¿Podemos estar solos? Nadie es un individuo solamente, necesitamos a los demás para sobrevivir", ha afirmado, para luego defender el uso del humor en esta historia. "El humor es el camino más recto para decir las cosas. Billy Wilder ha dicho cosas más serias del ser humano que Ingmar Bergman", ha destacado.

Por su parte, De la Rosa habla de una "mirada muy profunda" sobre la actual sociedad. "¿Qué ganamos cuando no están los otros? El proceso es una catarsis, un satori (despertar interior), pero todo esto se recubre de comedia y a mí me encanta como cómico", ha reconocido.

AMIGOS DE AÑOS

Curiosamente, el actor ha explicado cómo su relación con Lorenzo viene de años, ya que ambos trabajaban en la misma tienda de alimentación en sus inicios en Madrid para poder pagarse sus estudios actorales y de dirección (Santiago Lorenzo es director de películas como 'Mamá es boba').

'Los asquerosos' estará en cartel hasta el 24 de enero. Serrano ha reconocido que lo más "arriesgado" de esta apuesta es el lenguaje empleado. "Leído es muy atractivo, pero nos daba miedo si al público le iba a generar una distancia: afortunadamente, no ha sido así (después del estreno en Las Palmas) y da gusto encontrar una forma de hablar distinta", ha concluido.