El Museo del Prado reduce de 30 a 20 el número máximo de integrantes por grupo de visitantes

Archivo - Varias personas se sientan mientras observan cuadros en el Museo del Prado de noche, a 4 de marzo de 2023, en Madrid (España). El Museo del Prado abre sus puertas de noche el primer sábado de cada mes en el marco de un proyecto impulsado junto a - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional del Prado ha reducido de 30 a 20 personas el número máximo de personas por grupo de visitantes para una "mejor calidad en la visita".

Esta disposición, según ha explicado la pinacoteca en un comunicado, entrará en vigor de forma inmediata, aunque se respetarán los grupos agendados hasta el 1 de junio de 2026.

Igualmente, este tipo de visitas se reorientará a las horas de menor afluencia. Aun así, el grupo máximo para las exposiciones temporales se mantendrá en 15 personas -aunque queda abierta la posibilidad de reducirse-, y en el caso de grupos educativos igualmente se respetará el cupo de 30.

Esta decisión forma parte del 'Proyecto anfitrión', que ya avazó el director de la pinacoteca, Miguel Falomir, el pasado enero, cuando avisaba de que se tomarían medidas para evitar que el Prado se convierta en el "metro a hora punta".

Aunque entonces celebraba la "buena noticia" de los más de 3,5 millones de visitantes que acudieron al museo en 2025, aseguraba que al Prado "no le hacen falta más" y que la intención es diversificar el perfil de los asistentes. "No queremos que ir al Prado sea como coger el metro en hora punta", añadía entonces Falomir.

Ahora, el Prado explica que estas dos medidas favorecerán de manera "directa" la experiencia de la visita, al mejorar la distribución del público en los espacios y horario del museo.

De media diaria las personas que acuden en visita de grupo al Museo del Prado son 1.609 y según la directora adjunta de la institución, Marina Chinchilla, "la reducción del número máximo de integrantes de grupo contribuye a la mejor calidad de la visita y además genera un beneficio a los propios integrantes del grupo, a quienes se les puede ofrecer ahora una experiencia más cercana a las obras".