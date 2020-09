PP y Cs lamentan la "situación ridícula" en la cultura tras un nuevo aplazamiento de las ayudas urgentes en el Congreso

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los grupos parlamentarios de PP y Ciudadanos han lamentado la "situación bastante extraña y ridícula" que se está dando en el sector cultural respecto a la tramitación de ayudas urgentes a través del Proyecto de Ley que se puso en marcha el pasado 5 de mayo, y que ha vuelto a registrar una nueva ampliación del plazo de enmiendas, hasta el próximo 7 de octubre.

Estas ayudas fijadas en el Real Decreto están destinadas para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019. En total, se destinan alrededor de 76 millones de euros a ayudas para el sector cultural y a la financiación de las empresas culturales, y que incluye también medidas fiscales o el acceso extraordinario a la prestación por desempleo.

La diputada del PP y vicepresidenta de la Comisión de Cultura, Marta González, considera "extraordinaria y fuera de lo normal" esta ampliación de plazos para las enmiendas, que cree no se debe al hecho de que los partidos necesiten más tiempo para mejorar las enmiendas, sino a "problemas internos" entre el PSOE y Podemos.

"Una cosa es que se necesite tiempo por parte de determinados grupos, pero que sea el propio Gobierno el que tenga que dar marcha atrás porque uno de los socios no está de acuerdo es una situación bastante ridícula y extraña", ha lamentado en declaraciones a Europa Press la diputada 'popular'.

Desde este grupo político se han presentado en torno a medio centenar de enmiendas --González ha recordado que desde el pasado mes de julio han mantenido más de 30 reuniones con representantes del sector y estos días aún estudian si incluir tres enmiendas más-- y se urge a actuar para ayudar a uno de los sectores "más perjudicados" con la crisis sanitaria.

"Estamos muy preocupados por el sector y entendemos el enfado que existe, todo esto no está siendo normal en un proceso de tramitación urgente. También se está hablando de la desaparición del ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, que al Congreso no viene y no se está dando la sensación de atender las quejas", ha apuntado.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la comisión de Cultura y Deportes en el Congreso, Guillermo Díaz, ha asegurado que "la palabra que más se ha utilizado" en las reuniones con los representantes de distintos sectores estos últimos meses ha sido "el adjetivo 'ridículo'".

"Nosotros hemos hecho nuestro trabajo y hemos presentado nuestras enmiendas. Lo que no se entiende muy bien son estas prórrogas al plazo de enmiendas una detrás de la otra y sin una explicación clara, porque es una irresponsabilidad alargar la situación agónica del sector".

Díaz ha resaltado que muchos de los agentes culturales y profesionales del sector "lo están pasando muy mal" al tratarse de actividades que "precisan de actividad social y público". "No es una buena forma de actuar, esto era urgente. Y ahora resulta que fue el último decreto en salir y el último en ponerse en marcha", ha añadido.

Entre las propuestas que plantea la formación naranja en sus enmiendas, se propone la creación de un fondo de rescate para el sector, mejoras en la incentivación de donaciones y un marco específico para deducciones de videojuegos, uno de los sectores "más pujante" de la cultura que no estaba contemplado en el Real Decreto.