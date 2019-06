La Real Academia de Bellas Artes elige a Miguel Falomir académico de número

Publicado 04/06/2019 19:13:38 CET

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha elegido académico de número por la sección de Escultura al historiador del arte y director del Museo del Prado, Miguel Falomir. La candidatura ha sido propuesta por los académicos Antonio Bonet Correa, Juan Bordes Caballero y José Luis García del Busto, quien ha leído la laudatio.

Nacido en Valencia en 1966, se licenció en Historia del Arte, amplió su formación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se doctoró en la Universidad de Valencia y disfrutó de una beca Fulbright posdoctoral en el Institute of Fine Arts de la Universidad de Nueva York.

En su trayectoria profesional ha alternado la docencia --Universidad de Valencia, Center for Advanced Study in the Visual Arts de la National Gallery of Art de Washington, profesor invitado en las universidades de Udine en Italia y UCLA en Estados Unidos-- con la investigación y la gestión cultural, en su condición de Jefe del Departamento de Pintura Italiana y Francesa del Museo del Prado.

En 2017 fue nombrado director del Museo del Prado, cargo que ostenta en la actualidad. Es autor de numerosos libros, artículos y ensayos, y ha comisariado exposiciones sobre los maestros Tintoretto, Tiziano o Arcimboldo, entre otros.

"La elección de Miguel Falomir, que cubrirá la plaza vacante dejada por Francisco Calvo Serraller, reconoce su valía profesional e intelectual, así como la estrecha relación histórica y actual que mantienen el Museo del Prado y la Academia, recientemente reforzada con la concesión de la Medalla de Honor 2019 de la Corporación al Museo", ha señalado la Academia.