La Real Fábrica de Tapices acoge la "resistencia" palestina con el bordado: "Una prueba de que estuvimos ahí y estamos"

La Real Fábrica De Tapices Ha Inaugurado La Exposición 'AL Q'ala. Hilos De Historia' - EUROPA PRESS

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Real Fábrica de Tapices ha inaugurado la exposición 'AL Q'ALA. Hilos de Historia', una muestra sobre la "resistencia" palestina a través del bordado que podrá visitarse hasta el próximo junio.

"Tenemos que seguir. Es una forma de resistencia, persistencia y continuidad, por supuesto. Es una prueba de que estuvimos ahí y que estamos todavía ahí. Y de que nos quedaremos ahí", ha señalado la fundadora del Proyecto Sila, Rula Alami, en declaraciones a Europa Press.

La exposición está compuesta por más de 60 piezas textiles históricas y contemporáneas -la más antigua es de alrededor de 1890- y ha sido una colaboración entre la institución jordana Tiraz- Widad Kawar Home for Arab Dress -que ha cedido muchos de los vestidos-, la asociación libanesa Inaash y el Proyecto Sila, una iniciativa que reúne a artistas de origen palestino, libanés, kuwaití y sirio.

Aunque la exposición comenzó a prepararse en julio de 2025, el director general de la Real Fábrica, Alejandro Klecker, ha explicado a Europa Press que hasta "el último momento" no han sabido si podrían inaugurarla porque las piezas tenían que venir de colecciones de Oriente Próximo como Siria o Líbano.

De hecho, uno de los participantes de la muestra -el fundador de la asociación que recoge a todas las mujeres refugiadas que trabajan en el bordado palestino- no ha podido venir a la inauguración por los bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre Líbano.

Aun así, la patrocinadora de la muestra, Laura Lantero, ha asegurado que han podido llegar todas las piezas que se habían incluido en el catálogo. Y, de la misma manera, esperan que vuelvan a sus lugares de origen cuando se cumplan los dos meses en los que 'AL Q'ALA. Hilos de Historia' estará en la Real Fábrica. No ha descartado que tras su paso por Madrid se convierta en una exposición itinerante por más ciudades europeas.

"HEMOS ESTADO AL FILO DE LA LEY PENSANDO QUE SUSPENDÍAMOS"

"Hemos estado al filo de la ley pensando que suspendíamos pero al final se ha producido el milagro de la primavera", ha explicado Lantero que ha añadido que se trata de una muestra "sincera" con la historia de Palestina. "Los tejidos y la documentación hablan por sí solos sobre si la cuestión de Palestina es una cuestión milenaria", ha apuntado.

La muestra se abre con algunos de los trajes palestinos más populares según la región, de hecho hay algunos de Jordania y otros de la franja de Gaza antes de 1948.

Tras la guerra árabe-israelí de 1948 -la cofundadora de Tiraz, Mary Kawar, se ha referido a esta fecha como la Nakba- las mujeres se vieron forzadas a dejar sus poblaciones natales y cambiaron sus lugares de tejido por los campos de refugiados, donde la cofundadora de la entidad ha asegurado que siguen tejiendo, aunque ahora es una forma no solo de "resistencia" si no de sustento económico porque venden estas piezas.

"Es un homenaje a esas mujeres que han mantenido una tradición palestina en los campos de refugiados", ha explicado Lantero.

A partir de 1948 los motivos textiles se homogeneizan y dejan de representar a una región concreta porque todas las mujeres comparten el mismo lugar de trabajo, los campos. En la Real Fábrica de Tapices se muestran los patrones que se han usado de ejemplo en estos campos de refugiados para que las siguientes generaciones sigan con este oficio.

De hecho, tanto Alami como Lantero han asegurado que en la actualidad las nuevas generaciones siguen tejiendo porque no quieren que se "pierda" esta forma de "resistencia". "La cultura en estos países tiene muy arraigada la tradición. Y más en estos momentos en los que no quieres que se pierda", ha apuntado la patrocinadora.

"Las tejedoras siguen tejiendo bajo las bombas en el sur Líbano", ha explicado Alami para después defender que si el oficio se industrializa pronto, es importante que los patrones, dibujos y colores que representan esta tradición se apliquen al arte contemporáneo.

Precisamente, la tercera y última parte de la exposición muestra arte contemporáneo basado en estos tejidos tradicionales palestinos. Según ha explicado Lantero, quiere mostrar la vida de los que en vez de elegir quedarse en Palestina, viven fuera aunque siguen ligados a esa "conexión". "Los que salen, ¿dónde llevan la cultura? En la piel", ha apuntado.

Precisamente en esta sección expone Zaid Farouki, diseñador de moda de origen palestino -aunque ahora residente en Dubái-. Así, el artista ha explicado en declaraciones a Europa Press que una de las piezas -una gran pieza de tela azul con miles de cuentas perladas y blancas bordadas- es una interpretación de la ciudad de Jerusalén y su carácter "multirreligioso"

Junto a esta pieza, que estaba diseñada en un inicio para actuar como cola en un vestido de novia en una boda que nunca se celebró, Farouki coloca un traje 'custom' que homenajea un traje tradicional palestino. Precisamente el diseñador ha hecho trajes para artistas como Pharrell Williams o Iris Apfel en las ediciones de Arabia de revistas como Vogue y Bazaar.