Regidores de espectáculos critican el "perverso" sistema de contratación de los teatros del INAEM

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Regiduría de Espectáculos (ARE) ha denunciado "el pervertido sistema de contratación" que mantiene la administración para los regidores de los Teatros del INAEM, con personas que "raramente reúnen las aptitudes necesarias para ocupar el puesto para el que se les requiere".

"Es requisito imprescindible para su contratación estar en posesión de la titulación de ciclo de Realización de audiovisuales y espectáculos y no estamos en absoluto de acuerdo con este requisito", han señalado desde esta asociación, en relación a las plazas que surgen cuando es necesario cubrir las bajas y necesidades de personal extra.

Para la asociación, el contenido que se enseña en dicha titulación es "claramente insuficiente para ocupar un puesto" como el de regidor. "Seguimos sin entender por qué no se da validez la experiencia en el puesto o en puestos similares para estos candidatos. No podemos olvidar que vienen a ocupar directamente un cargo de responsabilidad y no a aprender a hacerlo", han apuntado.

De esta manera, a ARE este tipo de contratación le resulta "una aberración del sistema causada por la ineficiencia de las diferentes administraciones concernidas en todo este asunto", que se agrava al producirse otra "anomalía" en el proceso.

"Llegan candidatos que no tienen ni la titulación que se suponía requisito indispensable. ¿Cuál es entonces el criterio del SEPE para su contratación? ¿De qué manera se comunican las necesidades del INAEM al SEPE para definir ese criterio?", ha cuestionado.

La asociación ha solicitado que se resuelva "de manera urgente y eficaz este tema que deja en un estado de indefensión" a los profesionales de la regiduría de las artes escénicas. "Aprovechamos también para reclamar y reivindicar unos estudios específicos de las áreas técnicas en las Artes Escénicas y la Música olvidadas en el sistema educativo reglado español", ha concluido.