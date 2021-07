El Reina Sofía adquiere en ARCO 15 proyectos por 300.000 euros: "Son obras muy útiles que interesan a la colección"

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo Reina Sofía ha adquirido en la 40 edición de ARCO, que se está celebrando esta semana en Ifema Madrid, quince proyectos, de siete artistas hombres, siete mujeres y uno colectivo, por valor de 300.000 euros.

"Son obras muy útiles para el museo, hemos intentado que haya un equilibro entre elementos históricos y de joven creación. Son obras que realmente interesan a la colección y que contribuyen bastante al discurso de la colección", ha señalado el director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel.

Así lo ha manifestado este viernes 9 de julio Borja-Villel en rueda de prensa en el marco de la 40 edición de ARCO, tras la reunión de la Comisión Permanente del Patronato del Museo Reina Sofía.

El director del Museo Reina Sofía ha asegurado que las obras "van a tener una importancia en la colección" tal y como la están estructurando en estos momentos: "Son muy útiles para el museo. Hemos intentado que haya un equilibro entre elementos históricos y de joven creación".

Durante su intervención, la directora general de Bellas Artes, Dolores Jiménez-Blanco, ha calificado de "heroicidad" que se haya podido celebrar ARCO este año debido a la situación por la Covid-19, por lo que ha felicitado a la organización de la feria por que este años 2021 "no se perdiera la convocatoria".

En su opinión, el programa de adquisición del Museo Reina Sofía en ARCO "significa el compromiso" del Ministerio de Cultura y Deporte con el Arte contemporáneo. "Teníamos un presupuesto total de 300.000 euros, una cantidad suficiente, creemos que desde el museo se ha hecho una selección que saca todo el partido posible a esa cantidad", ha apostillado.

"Es un programa muy equilibrado. Lo más importante era mostrar el compromiso con el arte actual y nos hemos puesto en conjunción con el Museo Reina Sofía para que fuera un programa de adquisiciones que pudiera cumplir con los objetivos del museo", ha subrayado Jiménez-Blanco.

El conjunto de trabajos adquiridos por la institución cubre un "amplio abanico" tanto de estilos como de técnicas y épocas. Hay obra sobre papel, instalaciones, videoinstalaciones, películas, pintura, escultura o impresiones fotográficas. Las obras provienen de galerías de diferentes puntos de la geografía española como Valencia, Badajoz, Sevilla o Barcelona.

CUATRO XILOGRAFÍAS DE AGUSTÍN IBARROLA

Entre las obras adquiridas por el Museo Reina Sofía destacan un conjunto de cuatro xilografías sobre cartulina de Agustín Ibarrola; tres ilustraciones para el libro 'La Perla que Naixque en lo Fang', de Manuela Ballester; el acrílico sobre cartulina 'Círculo y triángulo', de Manuel Quejido; el acrílico sobre papel encolado a táblex 'Cuentaquilómetros', de Ana Peters; 'Ignaou Road Batiks Series', seis piezas de diferentes dimensiones de Alonso Gil; 'Perrear el dolor', del Colectivo Ayullu; o 'Llorona I', de Clara Montoya.

Además, el Reina Sofía ha adquirido 'Casa Bruja', de Evru/Zush; 'Proyecto Máquina abstracta, Mapa de Color', de Andrés Pachón; 'The Tempest Society', de Bouchra Khalili; 'For Mozambique', de Ángela Ferreira; 'Cocoon', de Dias&Riedweg; una pintura sobre tela de Babi Badalov; 'El Dorado-Ecuación' de Liliana Maresca; y 'Women at Work- Washing Up', de Maja Bajevic.