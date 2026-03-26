El Reina Sofía desaconseja "rotundamente" el traslado del 'Guernica' ante el riesgo de "nuevas grietas y desgarros"

Archivo - Guernica En El Reina Sofia - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo Reina Sofía desaconseja "rotundamente" el traslado de la obra 'Guernica' de Picasso por las vibraciones "inevitables" en los transportes para obras de arte, tras la petición del gobierno vasco para su alojamiento temporal en el Museo Guggenheim de Bilbao, que pueden provocar "nuevas grietas, levantamientos y pérdidas de la capa pictórica, así como desgarros".

Esta es la principal conclusión que se extrae de un nuevo informe de estado de conservación de la obra, realizado por el Departamento de Conservación-Restauración del Museo Reina Sofía, acompañado con imágenes detalladas de la obra de Picasso y publicado este miércoles 25 de marzo.

"La obra actualmente se mantiene en condiciones estables gracias a un riguroso control de las condiciones ambientales. Sin embargo, de cara a un posible traslado, su formato, naturaleza de los elementos que la componen y estado de conservación, junto con los numerosos daños sufridos a lo largo del tiempo, la hacen especialmente sensible a todo tipo de vibraciones que son inevitables en los transportes para obras de arte. Dichas vibraciones podrían generar nuevas grietas, levantamientos y pérdidas de la capa pictórica, así como desgarros en el soporte por lo que se desaconseja rotundamente su traslado", concluye el informe.

El documento afirma que para conocer el estado actual del 'Guernica' es "fundamental profundizar en el proceso creativo empleado en su ejecución, su evolución plástica, así como tener un perfecto conocimiento de los materiales y su distribución en el lienzo", además de repasar "la evolución material a lo largo de los años: los viajes, los agentes físicos y químicos a los que ha estado expuesto, los materiales añadidos y las restauraciones".

El informe detalla que la tela, "de una sola pieza y sin costuras", está compuesta por lino en la urdimbre (sentido horizontal) y yute en la trama (sentido vertical), con "una preparación de fábrica con una imprimación de cola animal y preparación blanca a base de aceite", sobre la que se observa dibujo a carboncillo y un complejo juego de capas superpuestas.

Picasso resuelve el espacio "de forma heterogénea", con capas "muy diluidas que permiten crear transparencias" en unas zonas y otras "de mayor densidad y alto poder cubriente" que llegan a tapar la capa subyacente, mientras en distintos puntos sigue siendo visible la preparación y el dibujo al carboncillo. El bastidor original, de madera de conífera (pino albar) y compuesto por quince piezas, fue sustituido en 1964 por otro con "un sistema de tensado diseñado por Andrew Olah, el carpintero del MoMA".

Uno de los factores "clave" para comprender la evolución del estado de conservación del Guernica es el estudio de los traslados a los que fue sometido en los primeros años, que motivaron sucesivos tratamientos de restauración entre 1943 y 1957. Ese año, Jean Volkmer, fundadora y restauradora jefa del Departamento de Restauración del MoMA, "consolidó la capa pictórica mediante la aplicación de una mezcla de cera-resina por el reverso".

Tras este tratamiento, la obra realizó un nuevo tour por Estados Unidos, después del cual, "debido a la preocupación por el deficiente estado del 'Guernica', se decidió no volver a moverlo hasta que regresara a España", quedando "definitivamente" instalado en una sala de la tercera planta del museo neoyorquino con la aprobación de Picasso, que rechazó peticiones para viajar a Londres (1960) y París (1967).

ESTUDIOS RECIENTES CONFIRMAN UN GRAN NÚMERO DE "ALTERACIONES"

El informe recuerda que en 2012 se inició un exhaustivo estudio de la obra, profundizando en su estado de conservación gracias a estudios técnicos en ultra alta resolución.

Los estudios con luz visible han permitido apreciar las diferentes alteraciones que ha sufrido la obra. Por ejemplo, en el soporte, el perímetro de la tela presenta un gran número de alteraciones causadas por los múltiples clavados y desclavados del bastidor, a lo que se suman "fuertes tensiones durante el montaje, tensiones acentuadas por el hecho de ser un lienzo de grandes proporciones".

En cuanto a la capa pictórica, se señalan "frecuentemente alteraciones tales como grietas, craquelados y microfisuras atribuidas mayoritariamente a las tensiones provocadas por los numerosos enrollados, traslados y manipulaciones durante sus años de itinerancia".

Por otro lado, se recuerda que en 2018 se publicaron nuevos análisis químicos que identificaron "un medio oleorresinoso presente en las pinturas industriales comerciales de los años 30", cuya mezcla con óleo "supone una fragilidad añadida a la capa pictórica", ya que "aumentan su rigidez y posibilidad de craquelarse con el paso del tiempo", un factor crítico a tener en cuenta al exponer a la obra a vibraciones.

Además, se registran "pérdidas, desfibrados, manchas, orificios, reintegraciones, repintes, suciedad y restos del acto vandálico que sufrió en 1974".

EL GOBIERNO VASCO PIDE UN ANÁLISIS SERIO

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha advertido de que la petición del traslado temporal del Guernica a Euskadi "no se debe despachar con un no, sin un análisis serio y en profundidad".

El Ejecutivo autónomo volvió a pedir este pasado martes el traslado temporal del 'Guernica' de Pablo Picasso al Musseo Guggenheim de entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027, periodo de tiempo en el que se celebra el 90 aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco del lehendakari Agirre y del bombardeo de Gernika.

En un comunicado, Bengoetxea ha calificado de "grave" la situación generada en torno a la solicitud de traslado temporal del Guernica a Euskadi, y ha defendido que no se trata de "una cuestión meramente técnica", sino de "una cuestión de memoria, reconocimiento y reparación".

Según ha destacado, el Gobierno Vasco aboga por "un cambio de mirada por parte del Gobierno español, y un trabajo en conjunto entre Ejecutivos".