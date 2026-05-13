El Rey entregará el próximo miércoles en Canadá el Premio Joan Margarit de Poesía a Margaret Atwood

Archivo - December 10, 2025, Calgary, Ab, CANADA: Margaret Atwood gestures as she speaks with Heather O'Neill during an on stage interview in Calgary, Wednesday, Dec. 10, 2025. - Europa Press/Contacto/Jeff Mcintosh - Archivo

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI entregará el próximo miércoles 20 de mayo el III Premio Internacional Joan Margarit de Poesía a la escritora canadiense Margaret Atwood, en un acto que tendrá lugar en la Universidad Victoria de Toronto (Canadá).

Así lo ha confirmado el Instituto Cervantes en un comunicado en el que, además, asegura que en la ceremonia participarán el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; la presidenta de Victoria University, Rhonda N. McEwen; el director de la editorial La Cama Sol, Javier Santiso y la hija y el nieto del poeta, Mònica Margarit y Pol Lezcano, respectivamente.

El acto incluirá una semblanza dedicada a Atwood, lecturas de poemas de la autora galardonada y del poeta Joan Margarit, así como un interludio musical a cargo de un cuarteto de cuerda de la Toronto Symphony Orchestra, que interpretará una composición de Joaquín Turina.

Este galardón celebra su tercera edición, impulsado por el Instituto Cervantes, la editorial La Cama Sol y la familia del poeta Joan Margarit. El pasado septiembre el jurado decidió por unanimidad otorgar el premio a Atwood "por su obra poética, escrita desde los inicios de su trayectoria literaria, que destaca por un dominio del lenguaje capaz de tratar temas como el feminismo, la ecología, el amor o el desengaño".

Asimismo, destacó su capacidad para abordar las cuestiones más relevantes de la sociedad contemporánea desde la búsqueda de la identidad humana.

El acto finalizará con la entrega del premio del Rey a la poeta, quien intervendrá con el discurso titulado 'La poesía en tiempos difíciles'. Como parte de este reconocimiento, el propio discurso de la galardonada se integrará en una edición limitada que publicará La Cama Sol, con traducciones al español e inglés.