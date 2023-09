La sala Alcalá 31 recorre el "laberinto emocional" de Luis Gordillo, "referente absoluto" de la pintura española

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid ha inaugurado 'dime quién eres Yo', exposición que reúne una selección de obras que Luis Gordillo ha creado en las dos últimas décadas y que "se adentra por el laberinto psíquico, emocional y artístico de su personalidad".

"Gordillo es un referente absoluto. Es una de las personas que más han pensado en torno a la imagen, desde la pintura y la fotografía --que para él son dos campos que van muy de la mano-- y una de las mentes más inquietas, curiosas, inteligentes que tenemos en el mundo del arte", ha explicado en declaraciones a Europa Press la comisaria de la muestra, Bea Espejo.

La muestra analiza las líneas de investigación más destacadas del artista centrando la atención en la pintura, pero otorgando un papel importante a la fotografía, el collage y el dibujo. A los 89 años, Gordillo sigue en activo y esta retrospectiva es la mayor en torno a su obra desde la que el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía le dedicó en 2007.

'Dime quién eres yo' engloba los últimos 25 años de trabajo de Luis Gordillo. En este sentido, la muestra enlaza con aquella exposición del Reina Sofía y, para ello, el recorrido que se plantea empieza con la pieza que cerraba aquella exposición: 'Martirologio cromático' (2006) es la obra que da la bienvenida a los visitantes.

"La muestra funciona como un dilema, el de Gordillo con su propia pintura y su manera de entender el hecho artístico", ha remarcado Espejo. La comisaria ha trabajado en la preparación de la muestra con un "diálogo constante" con el artista, con muchas visitas al estudio de Gordillo y buscando "el diálogo entre sus piezas".

"De todo esto me ha sorprendido la vitalidad de Gordillo y la vitalidad de su obra también: lo viva que está una obra que no para de reinventarse sin fin", ha apuntado Espejo, para quien la carrera de Gordillo sí ha tenido el reconocimiento en España, no tanto a nivel internacional.

"A nivel nacional es un artista muy celebrado, pero en el plano internacional queda todavía mucho por hacer. Así es que invito a las instituciones foráneas a que echen un ojo al arte español y entre ellos a Luis, porque su obra está a la altura de los grandes pintores mundiales", ha concluido.

CABALLERO DE LAS ARTES Y LAS LETRAS

Luis Gordillo nace en Sevilla en 1934, segundo hijo de ocho hermanos. Estudia derecho y música y posteriormente decide ser pintor. A partir de 1970, tras una profunda crisis, empieza a pintar cuadros llenos de color y con un elemento nuevo, la ironía. En los 80, su pintura se hace más abstracta y menos colorista, pero sigue conservando la influencia que desde los 70 tienen en su trabajo técnicas mecánicas como el offset, la fotografía o más recientemente, el ordenador

Entre otros galardones, ha recibido el Premio Velázquez a las Artes Plásticas 2007, Premio Nacional de Artes Plásticas en 1981, la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid en 2004 y ha sido distinguido en 2008 con la Orden de Caballero de las Artes y las Letras de Francia por el ministerio francés de Cultura y Comunicación.