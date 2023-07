Sémper dice que "censurar es de paletos" y Abascal reitera que Vox hará "lo que considere adecuado" en cultura

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de campaña y vicesecretario de cultura y sociedad abierta del Partido Popular, Borja Sémper, ha afirmado este lunes 10 de julio que censurar es algo "de paletos e ignorantes", al tiempo que el líder de Vox, Santiago Abascal, ha reiterado que su formación hará "lo que considere adecuado" en materia cultural.

"Lo que hay que decir sobre esta materia es que censurar a cualquier autor, en este caso a Virginia Woolf, es, entre otras cosas, de paletos y de ignorantes. Esto es lo primero y más relevante. Lo segundo es que nosotros estamos absolutamente en contra de cualquier censura", ha señalado el político 'popular' antes de participar en un encuentro con la Plataforma de Infancia.

Sémper ha reconocido que son "tiempos complejos" en los que existe "cierta vocación de censores y de puristas". "Hombres y mujeres, de olas reaccionarias, de uno y otro extremo del arco ideológico lo que pretenden es decirnos a los ciudadanos cómo divertirnos, qué cultura consumir y salvarnos de algún mal o la impureza", ha lamentado.

El portavoz ha remarcado en un encuentro entre las organizaciones de infancia y representantes del Partido Popular que desde su partido hay el "rechazo más absoluto" a cualquier tipo de censura, matizando no obstante que los recientes casos puestos en el foco son únicamente en dos gobiernos de cogobernanza con Vox.

"El PP ha llegado con Vox a acuerdos de gobernabilidad en 150 ayuntamientos. En dos de ellos, algún concejal de Vox ha censurado o ha entorpecido la exposición o la representación de las obras de teatro. Yo no digo que eso sea menor, ni poco importante, pero sí me parece justo también contextualizar", ha aclarado.

En cualquier caso, Sémper ha remarcado que desde su partido se va a estar "especialmente atentos" ante cualquier intento de censura, porque entiende que "alguna responsabilidad" también tienen en "controlar que esto no suceda".

"Vamos a garantizar que no vuelva a suceder y que en ningún ayuntamiento en los que el Partido Popular pueda influir en ello se censure ninguna obra de teatro. Viva la libertad y viva la cultura", ha aseverado Sémper, quien cree que la cultura debería ser "un ejercicio de libertad". "Contra los liberticidas de uno y otro extremo, toda nuestra contundencia", ha concluido.

ABASCAL: "¿QUÉ ES ESO DE CENSURAR?"

Mientras, Abascal ha puesto en duda en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press que las últimas decisiones de su partido en temas culturales tengan que ver con la censura. "¿Qué es eso de censurar? Cuando Vox llega a un Ayuntamiento, ¿tiene que asumir la política cultural y la programación de los anteriores?", ha preguntado.

Abascal ha remarcado de nuevo que su partido hará lo que "considere adecuado" en esta materia y tomará decisiones "en función de lo que es el interés de las personas que han confiado" en esta formación. Al respecto de la retirada en un pueblo de Cantabria de la película infantil 'Lightyear', donde sale un beso entre dos mujeres, ha recordado que es una situación que se ha producido en otros países.

"No sé a qué se debe y eso no me preocupa, pero creo que Disney tiene problemas también en Florida, no solo en Emiratos, y problemas muy serios", ha apuntado el líder de Vox, quien además no considera que sea una cuestión de que el gobernador de este Estado, Ron DeSantis, sea una persona católica.

"Sí, es una persona católica, gracias a Dios", ha señalado ante la cuestión de que esto sea el motivo para hacer "una cruzada" contra Disney. "También por parte de todos aquellos que consideramos que se está sexualizando a los niños a una edad tempranísima", ha afirmado.