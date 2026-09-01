Los sistemas históricos y tradicionales de regadío, declarados Manifestación Representativa del Patrimonio Inmaterial

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la presentación oficial del programa cultural 'España País Invitado de Honor' en la Bienal de São Paulo, a 17 de julio de 2026, en Barcelona (Catalunya, España). Urtasun ha presentado en las instal - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el Real Decreto que reconoce 'Los sistemas históricos y tradicionales de regadío (SHTR)' como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Según ha informado el Ministerio de Cultura, la declaración se ha realizado al amparo de la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y "refuerza el reconocimiento de una práctica que constituye un valioso legado ambiental, tecnológico y paisajístico, además de desempeñar una importante función social en los territorios y comunidades donde se desarrolla".

En este sentido, ha destacado que "las comunidades portadoras son depositarias de un rico patrimonio cultural inmaterial forjado a lo largo del tiempo, que comprende conocimientos, prácticas, técnicas, expresiones y sistemas de organización social heredados y transmitidos entre generaciones".

Cultura ha indicado que la declaración "reconoce y salvaguarda" el patrimonio cultural inmaterial constituido por "las prácticas culturales del riego tradicional, sin alterar el régimen jurídico de los bienes materiales asociados, ni incidir en las competencias sectoriales en materia de aguas, medio ambiente, agricultura o gestión del territorio".

El Ministerio ha añadido que los sistemas históricos y tradicionales de regadío son "el resultado de una construcción colectiva forjada a lo largo de los siglos a través de una estrecha interacción entre las comunidades humanas y su entorno".

"Esta coevolución social y ecológica ha dado lugar a paisajes culturales vinculados a la identidad de sus poblaciones y caracterizados por la convivencia de múltiples valores culturales, sociales, económicos, ambientales, ecológicos y paisajísticos", ha apuntado.

Asimismo, ha señalado que las comunidades vinculadas a esta cultura del regadío han acumulado un amplio patrimonio cultural inmaterial integrado por conocimientos, técnicas, formas de organización y normas consuetudinarias transmitidas de generación en generación de manera oral y escrita, y recogidas en Ordenanzas o Libros de Aguas.

"Este legado forma parte de la identidad colectiva de estas comunidades y se refleja en rituales, festividades, topónimos y formas de vida asociadas al agua y a la tierra", ha remachado.

Cultura ha avisado de que los cambios sociales, económicos y ambientales "ponen a prueba la continuidad de algunas de sus prácticas, conocimientos y modelos tradicionales de gobernanza". Entre los principales desafíos destaca el envejecimiento de la población, la despoblación de las zonas rurales y la falta de relevo generacional, "factores que favorecen la pérdida de saberes y debilitan la capacidad de gobernanza y gestión que ha sustentado históricamente estos sistemas".

El regadío tradicional fue incluido en 2023 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, por parte de Austria, Alemania, Bélgica, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Suiza.